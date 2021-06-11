Мирон Павлович. У Чернівцях комунальники взяли на роботу кота (фото)

Тепер місцеве КП публікує пости в соціальних мережах від імені кота, чим пом'якшує негатив з боку незадоволених його роботою містян.

У Чернівцях співробітники міського комунального підприємства "Чернівцітеплокомуненерго" дали притулок безпритульному коту, давши йому кличку Мирон Павлович. Тварина вже стала об'єктом уваги журналістів з усієї України.

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Останні кілька публікацій на Facebook-сторінці підприємства, що відповідає за опалення в будинках Чернівців, зроблені ніби від імені Мирона Павловича. У першому з них кіт розповідає про свою історію.

"Мені було всього кілька днів, коли восени я опинився викинутим на вулицю. Там було холодно і страшно. Я боявся, що моє життя буде недовгим... Але добрі люди підібрали мене, відігріли та поселили в місці, де щось постійно горів і шуміло. Пізніше я дізнався, що це була котельня, а врятували мене її співробітники", — стверджує "кіт".

Опісля його підібрали співробітники підприємства. Спочатку все було добре, але потім в житті Мирона трапилася ще одна драматична історія.

"Наступної весни, через перше кохання, у мене трапилася трагедія, — ділиться кіт. — Коли я йшов до своєї подружки, хтось вистрілив в мене і пошкодив хребет".

Мирону Павловичу знадобилася операція. На неї збирали гроші зокрема за допомогою волонтерів. На щастя, кота змогли врятувати, і тепер він живе в кабінетах міської КП.

[ + – ] Мирон Павлович на робочих папках: "Часто підказую, де знайти потрібний документ" Фото: МКП "Чернівцітеплокомуненерго"

Від імені кота співробітники підприємства публікують статистичну інформацію, завдяки чому під публікаціями нерідко з'являються захоплені коментарі любителів тварин. Навіть негативні коментарі завдяки коту стають менш радикальними.

[ + – ] Мирон Павлович став майже офіційним прес-секретарем КП Фото: МКП "Чернівцітеплокомуненерго"

Як повідомлялося раніше, в Австралії жорстоким людям довічно заборонили тримати тварин. За останні два роки в країні сталося кілька неприйнятних випадків жорстокого поводження з тваринами, які певною мірою і вплинули на прийняття відповідного закону.

В Україні за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність, і в судовій практиці вже є випадки, коли тих, хто знущався над ними, засудили до реальних термінів ув'язнення. Так, житель Полтавщини отримав 6 років за знущання над котом. А в Сєвєродонецьку чоловік постав перед судом за жорстоке поводження з собакою.