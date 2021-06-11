Мирон Павлович. У Чернівцях комунальники взяли на роботу кота (фото)
Тепер місцеве КП публікує пости в соціальних мережах від імені кота, чим пом'якшує негатив з боку незадоволених його роботою містян.
У Чернівцях співробітники міського комунального підприємства "Чернівцітеплокомуненерго" дали притулок безпритульному коту, давши йому кличку Мирон Павлович. Тварина вже стала об'єктом уваги журналістів з усієї України.
Останні кілька публікацій на Facebook-сторінці підприємства, що відповідає за опалення в будинках Чернівців, зроблені ніби від імені Мирона Павловича. У першому з них кіт розповідає про свою історію.
"Мені було всього кілька днів, коли восени я опинився викинутим на вулицю. Там було холодно і страшно. Я боявся, що моє життя буде недовгим... Але добрі люди підібрали мене, відігріли та поселили в місці, де щось постійно горів і шуміло. Пізніше я дізнався, що це була котельня, а врятували мене її співробітники", — стверджує "кіт".
Опісля його підібрали співробітники підприємства. Спочатку все було добре, але потім в житті Мирона трапилася ще одна драматична історія.
"Наступної весни, через перше кохання, у мене трапилася трагедія, — ділиться кіт. — Коли я йшов до своєї подружки, хтось вистрілив в мене і пошкодив хребет".
Мирону Павловичу знадобилася операція. На неї збирали гроші зокрема за допомогою волонтерів. На щастя, кота змогли врятувати, і тепер він живе в кабінетах міської КП.
Від імені кота співробітники підприємства публікують статистичну інформацію, завдяки чому під публікаціями нерідко з'являються захоплені коментарі любителів тварин. Навіть негативні коментарі завдяки коту стають менш радикальними.
Як повідомлялося раніше, в Австралії жорстоким людям довічно заборонили тримати тварин. За останні два роки в країні сталося кілька неприйнятних випадків жорстокого поводження з тваринами, які певною мірою і вплинули на прийняття відповідного закону.
В Україні за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність, і в судовій практиці вже є випадки, коли тих, хто знущався над ними, засудили до реальних термінів ув'язнення. Так, житель Полтавщини отримав 6 років за знущання над котом. А в Сєвєродонецьку чоловік постав перед судом за жорстоке поводження з собакою.