Статистика коронавируса на 12 июня: 69 летальных случаев, больше всего заболевших в Киеве
Уже третий день подряд количество умерших от коронавируса не превышает сотню человек. По количеству заболевших лидируют Киев, Киевская и Харьковская области.
На территории Украины за прошедшие сутки зарегистрировали 1274 новых случая заболевания COVID-19. Министерство здравоохранения опубликовало статистику на 12 июня по данным Центра общественного здоровья.
За предыдущие сутки в Украине:
- госпитализировали — 709 человек;
- летальных исходов — 69;
- выздоровели — 4905 человек;
- вакцинировали — 62 062 человека.
Среди прочих коронавирусную инфекцию выявили у 53 медицинских работников и 40 детей. Кроме того, в пятницу, 11 июня, провели 54 821 тестирований, в том числе методом ПЦР — 26999, методом ИФА — 10910, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 16912.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 222 701 человек;
- выздоровели — 2 125 685 человек;
- летальных исходов — 51 646;
- сделали ПЦР-тестов — 10 487 410.
- сделали прививок — 1 661 410 человек.
За сутки больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях. Стоит учитывать, что у Минздрава нет данных о заболеваемости в ОРДЛО, а также на оккупированной территории Крыма и Севастополя.
Количество новых случаев заражения за сутки по регионам:
- Киев — 215 случаев;
- Винницкая область — 20 случаев;
- Волынская область — 39 случаев;
- Днепропетровская область — 52 случая;
- Донецкая область — 84 случая;
- Житомирская область — 26 случаев;
- Закарпатская область — 29 случаев;
- Запорожская область — 46 случаев;
- Ивано-Франковская область — 16 случаев;
- Киевская область — 102 случая;
- Кировоградская область — 14 случаев;
- Луганская область — 7 случаев;
- Львовская область — 84 случая;
- Николаевская область — 45 случаев;
- Одесская область — 50 случаев;
- Полтавская область — 30 случаев;
- Ровенская область — 41 случай;
- Сумская область — 36 случаев;
- Тернопольская область — 24 случая;
- Харьковская область — 104 случая;
- Херсонская область — 42 случая;
- Хмельницкая область — 34 случая;
- Черкасская область — 53 случая;
- Черновицкая область — 27 случаев;
- Черниговская область — 54 случая.
С начала кампании по вакцинации в Украине привились 1 430 992 человека, из которых 230 420 получили по две дозы и полностью иммунизированы. 11 июня прививки украинцам делали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививки.
По данным Минздрава, вечером пятницы в Украине были заняты 6 807 из 40 790 койко-мест для больных коронавирусом или с подозрением на него, то есть 16,69%. По сравнению с предыдущим днем освободились 151 кроватей, всего же выписались 925 человек.