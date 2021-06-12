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Статистика коронавируса на 12 июня: 69 летальных случаев, больше всего заболевших в Киеве

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Врачи, коронавирус, больница
Фото: Скриншот | Врачи обследуют пациента с коронавирусом в украинской больнице

Уже третий день подряд количество умерших от коронавируса не превышает сотню человек. По количеству заболевших лидируют Киев, Киевская и Харьковская области.

На территории Украины за прошедшие сутки зарегистрировали 1274 новых случая заболевания COVID-19. Министерство здравоохранения опубликовало статистику на 12 июня по данным Центра общественного здоровья. 

За предыдущие сутки в Украине: 

  • госпитализировали — 709 человек;
  • летальных исходов — 69;
  • выздоровели — 4905 человек;
  • вакцинировали — 62 062 человека.

Среди прочих коронавирусную инфекцию выявили у 53 медицинских работников и 40 детей. Кроме того, в пятницу, 11 июня, провели 54 821 тестирований, в том числе методом ПЦР — 26999, методом ИФА — 10910, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 16912.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2 222 701 человек;
  • выздоровели — 2 125 685 человек;
  • летальных исходов — 51 646;
  • сделали ПЦР-тестов — 10 487 410.
  • сделали прививок — 1 661 410 человек. 
Минздрав, статистика, коронавирус
Статистика коронавируса на 12 июня от Минздрава
Фото: Минздрав

За сутки больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях. Стоит учитывать, что у Минздрава нет данных о заболеваемости в ОРДЛО, а также на оккупированной территории Крыма и Севастополя. 

Количество новых случаев заражения за сутки по регионам:

  • Киев — 215 случаев;
  • Винницкая область — 20 случаев;
  • Волынская область — 39 случаев;
  • Днепропетровская область — 52 случая;
  • Донецкая область — 84 случая;
  • Житомирская область — 26 случаев;
  • Закарпатская область — 29 случаев;
  • Запорожская область — 46 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 16 случаев;
  • Киевская область — 102 случая;
  • Кировоградская область — 14 случаев;
  • Луганская область — 7 случаев;
  • Львовская область — 84 случая;
  • Николаевская область — 45 случаев;
  • Одесская область — 50 случаев;
  • Полтавская область — 30 случаев;
  • Ровенская область — 41 случай;
  • Сумская область — 36 случаев;
  • Тернопольская область — 24 случая;
  • Харьковская область — 104 случая;
  • Херсонская область — 42 случая;
  • Хмельницкая область — 34 случая;
  • Черкасская область — 53 случая;
  • Черновицкая область — 27 случаев;
  • Черниговская область — 54 случая.
Вакцинация, статистика
Статистика по вакцинации на 12 июня
Фото: Минздрав

С начала кампании по вакцинации в Украине привились 1 430 992 человека, из которых 230 420 получили по две дозы и полностью иммунизированы. 11 июня прививки украинцам делали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививки. 

По данным Минздрава, вечером пятницы в Украине были заняты 6 807 из 40 790 койко-мест для больных коронавирусом или с подозрением на него, то есть 16,69%. По сравнению с предыдущим днем освободились 151 кроватей, всего же выписались 925 человек. 