Статистика коронавируса на 12 июня: 69 летальных случаев, больше всего заболевших в Киеве

Уже третий день подряд количество умерших от коронавируса не превышает сотню человек. По количеству заболевших лидируют Киев, Киевская и Харьковская области.

На территории Украины за прошедшие сутки зарегистрировали 1274 новых случая заболевания COVID-19. Министерство здравоохранения опубликовало статистику на 12 июня по данным Центра общественного здоровья.

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За предыдущие сутки в Украине:

госпитализировали — 709 человек;

летальных исходов — 69;

выздоровели — 4905 человек;

вакцинировали — 62 062 человека.

Среди прочих коронавирусную инфекцию выявили у 53 медицинских работников и 40 детей. Кроме того, в пятницу, 11 июня, провели 54 821 тестирований, в том числе методом ПЦР — 26999, методом ИФА — 10910, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 16912.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 222 701 человек;

выздоровели — 2 125 685 человек;

летальных исходов — 51 646;

сделали ПЦР-тестов — 10 487 410.

сделали прививок — 1 661 410 человек.

[ + – ] Статистика коронавируса на 12 июня от Минздрава Фото: Минздрав

За сутки больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях. Стоит учитывать, что у Минздрава нет данных о заболеваемости в ОРДЛО, а также на оккупированной территории Крыма и Севастополя.

Количество новых случаев заражения за сутки по регионам:

Киев — 215 случаев;

Винницкая область — 20 случаев;

Волынская область — 39 случаев;

Днепропетровская область — 52 случая;

Донецкая область — 84 случая;

Житомирская область — 26 случаев;

Закарпатская область — 29 случаев;

Запорожская область — 46 случаев;

Ивано-Франковская область — 16 случаев;

Киевская область — 102 случая;

Кировоградская область — 14 случаев;

Луганская область — 7 случаев;

Львовская область — 84 случая;

Николаевская область — 45 случаев;

Одесская область — 50 случаев;

Полтавская область — 30 случаев;

Ровенская область — 41 случай;

Сумская область — 36 случаев;

Тернопольская область — 24 случая;

Харьковская область — 104 случая;

Херсонская область — 42 случая;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черкасская область — 53 случая;

Черновицкая область — 27 случаев;

Черниговская область — 54 случая.

[ + – ] Статистика по вакцинации на 12 июня Фото: Минздрав

С начала кампании по вакцинации в Украине привились 1 430 992 человека, из которых 230 420 получили по две дозы и полностью иммунизированы. 11 июня прививки украинцам делали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививки.

По данным Минздрава, вечером пятницы в Украине были заняты 6 807 из 40 790 койко-мест для больных коронавирусом или с подозрением на него, то есть 16,69%. По сравнению с предыдущим днем освободились 151 кроватей, всего же выписались 925 человек.