Коронавирус в Украине: больничные койки стремительно освобождаются

Самой сложной по занятости кислородных коек на сегодня остается ситуация в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Черновицкой и Киевской областях.

Вечером в пятницу, 11 июня, в Украине заняты 6 807 из 40 790 доступных коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него, что эквивалентно 16,69% от их общего числа. Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения.

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Днем ранее было занято 6 958 коек, а значит за сутки число занятых кроватей снизилось на 151 единицу.

За пятницу в больницах оказались 713 человек с подозрением или диагнозом COVID-19. Это на 48 меньше, чем накануне (761). Выписок в этот день было 925 – это на 28 больше, чем вчера.

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 11 июня:

Днепропетровская область – 88;

Харьковская область – 56;

Одесская область – 47;

Киевская область – 43;

Винницкая область – 39.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 10 июня:

Днепропетровская область – 109;

Донецкая область – 82;

Ровненская область – 81;

Харьковская область – 78;

Киевская область – 61.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 10 июня:

Харьковская область – 28,69%;

Хмельницкая область – 26,36%;

Сумская область – 23,46%;

Черновицкая область – 21,05%;

Киевская область – 20,07%.

В общей сложности, по состоянию на вечер пятницы в Украине заняты 16,1% коек с централизованной подачей кислорода, хотя сутками ранее таких было 16,4%.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 11 июня в Украине зафиксировали 1603 новых больных COVID-19. Помимо этого, 70 человек умерли и 5 583 человека выздоровели.

Также сообщалось, что разведка Великобритании считает правдоподобной версию о том, что эпидемию COVID-19 вызвала утечка из лаборатории в Китае.

Фокус писал о том, что британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен провели исследование и пришли к выводу, что коронавирус, пандемия которого свирепствует в мире, был создан в лаборатории города Ухань в Китае.