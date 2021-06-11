Коронавірус в Україні: лікарняні ліжка стрімко звільняються

Найскладнішою в зайнятості кисневих ліжок на сьогодні залишається ситуація в Харківській, Хмельницькій, Сумській, Чернівецькій та Київській областях.

Увечері в п'ятницю, 11 червня, в Україні зайняті 6 807 з 40 790 доступних ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього, що еквівалентно 16,69% від їхнього загального числа. Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я.

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Днем раніше було зайнято 6 958 ліжок, а значить за добу число зайнятих ліжок знизилося на 151 одиницю.

За п'ятницю в лікарнях опинилися 713 осіб з підозрою або діагнозом COVID-19. Це на 48 менше, ніж напередодні (761). Виписок у цей день було 925 — це на 28 більше, ніж учора.

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 11 червня:

Дніпропетровська область — 88;

Харківська область — 56;

Одеська область — 47;

Київська область — 43;

Вінницька область — 39.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 10 червня:

Дніпропетровська область — 109;

Донецька область — 82;

Рівненська область — 81;

Харківська область — 78;

Київська область — 61.

Лідери серед регіонів в завантаженості "кисневих" ліжок на 10 червня:

Харківська область — 28,69%;

Хмельницька область — 26,36%;

Сумська область — 23,46%;

Чернівецька область — 21,05%;

Київська область — 20,07%.

У цілому, станом на вечір п'ятниці в Україні зайняті 16,1% ліжок з централізованою подачею кисню, хоча добою раніше таких було 16,4%.

Як повідомлялося раніше, станом на 11 червня в Україні зафіксували 1603 нових хворих на COVID-19. Крім цього, 70 осіб померли і 5 583 людини одужали.

Також повідомлялося, що розвідка Великобританії вважає правдоподібною версію про те, що епідемію COVID-19 викликав витік з лабораторії в Китаї.

Фокус писав про те, що британський професор Ангус Далглейшем і норвезький доктор Біргер Соренсен провели дослідження і дійшли висновку, що коронавірус, пандемія якого лютує у світі, був створений у лабораторії міста Ухань у Китаї.