Коронавірус в Україні: лікарняні ліжка стрімко звільняються
Найскладнішою в зайнятості кисневих ліжок на сьогодні залишається ситуація в Харківській, Хмельницькій, Сумській, Чернівецькій та Київській областях.
Увечері в п'ятницю, 11 червня, в Україні зайняті 6 807 з 40 790 доступних ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього, що еквівалентно 16,69% від їхнього загального числа. Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я.
Днем раніше було зайнято 6 958 ліжок, а значить за добу число зайнятих ліжок знизилося на 151 одиницю.
За п'ятницю в лікарнях опинилися 713 осіб з підозрою або діагнозом COVID-19. Це на 48 менше, ніж напередодні (761). Виписок у цей день було 925 — це на 28 більше, ніж учора.
Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 11 червня:
- Дніпропетровська область — 88;
- Харківська область — 56;
- Одеська область — 47;
- Київська область — 43;
- Вінницька область — 39.
Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 10 червня:
- Дніпропетровська область — 109;
- Донецька область — 82;
- Рівненська область — 81;
- Харківська область — 78;
- Київська область — 61.
Лідери серед регіонів в завантаженості "кисневих" ліжок на 10 червня:
- Харківська область — 28,69%;
- Хмельницька область — 26,36%;
- Сумська область — 23,46%;
- Чернівецька область — 21,05%;
- Київська область — 20,07%.
У цілому, станом на вечір п'ятниці в Україні зайняті 16,1% ліжок з централізованою подачею кисню, хоча добою раніше таких було 16,4%.
Як повідомлялося раніше, станом на 11 червня в Україні зафіксували 1603 нових хворих на COVID-19. Крім цього, 70 осіб померли і 5 583 людини одужали.
Також повідомлялося, що розвідка Великобританії вважає правдоподібною версію про те, що епідемію COVID-19 викликав витік з лабораторії в Китаї.
Фокус писав про те, що британський професор Ангус Далглейшем і норвезький доктор Біргер Соренсен провели дослідження і дійшли висновку, що коронавірус, пандемія якого лютує у світі, був створений у лабораторії міста Ухань у Китаї.