Статистика коронавірусу на 12 червня: 69 летальних випадків, найбільше хворих у Києві

Уже третій день поспіль кількість померлих від коронавируса не перевищує сотню чоловік. За кількістю хворих лідирують Київ, Київська та Харківська області.

На території України за минулу добу зареєстрували 1274 нових випадки захворювання COVID-19. Міністерство охорони здоров'я опублікувало статистику на 12 червня за даними Центру громадського здоров'я.

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За попередню добу в Україні:

госпіталізували — 709 осіб;

летальних випадків — 69;

одужали — 4905 осіб;

вакцинували — 62 062 людини.

Серед інших коронавірусну інфекцію виявили у 53 медичних працівників та 40 дітей. Крім того, в п'ятницю, 11 червня, провели 54 821 тестувань, в тому числі методом ПЛР — 26999, методом ІФА — 10910, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 16912.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 222 701 осіб;

одужали — 2 125 685 осіб;

летальних випадків — 51 646;

зробили ПЛР-тестів — 10 487 410.

зробили щеплень — 1 661 410 осіб.

[ + – ] Статистика коронавируса на 12 червня від МОЗ Фото: Минздрав

За добу найбільше підтверджених випадків зафіксували у Києві (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях. Варто враховувати, що у МОЗ немає даних про захворюваність в ОРДЛО, а також на окупованій території Криму і Севастополя.

Кількість нових випадків зараження за добу по регіонах:

Київ — 215 випадків;

Вінницька область — 20 випадків;

Волинська область — 39 випадків;

Дніпропетровська область — 52 випадки;

Донецька область — 84 випадки;

Житомирська область — 26 випадків;

Закарпатська область — 29 випадків;

Запорізька область — 46 випадків;

Івано-Франківська область — 16 випадків;

Київська область — 102 випадки;

Кіровоградська область — 14 випадків;

Луганська область — 7 випадків;

Львівська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 45 випадків;

Одеська область — 50 випадків;

Полтавська область — 30 випадків;

Рівненська область — 41 випадок;

Сумська область — 36 випадків;

Тернопільська область — 24 випадки;

Харківська область — 104 випадки;

Херсонська область — 42 випадки;

Хмельницька область — 34 випадки;

Черкаська область — 53 випадки;

Чернівецька область — 27 випадків;

Чернігівська область — 54 випадки.

[ + – ] Статистика по вакцинації на 12 червня Фото: Минздрав

З початку кампанії по вакцинації в Україні зробили щеплення 1 430 992 особам, з яких 230 420 отримали по дві дози і повністю імунізовані. 11 червня щеплення українцям робили 549 мобільних бригад і 701 пункт щеплення.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у п'ятницю ввечері в Україні були зайняті 6 807 з 40 790 койко-місць для хворих коронавірусів або з підозрою на нього, тобто 16,69%. У порівнянні з попереднім днем звільнилися 151 ліжок, всього ж виписалися 925 чоловік.