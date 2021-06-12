Пропавшую двухлетнюю девочку искали всю ночь с собаками и квадрокоптером (фото)

Плачущую Олю Шевчук нашли в поле в пяти километрах от дома.

Вечером 11 июня в полицию поступило сообщение, что двухлетняя девочка, которая играла возле дома, исчезла. Происшествие случилось в селе Воеводском Первомайского района Николаевской области, говорится в сообщении Национальной полиции.

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По тревоге был поднят личный состав полиции, поиском руководили из областного главка Нацполиции. Были задействованы полицейские отделов и отделений, ювенальной превенции, кинологи со служебными собаками, спецназовцы, оперативники Управления уголовного розыска, также присоединились местные жители и волонтеры из разных регионов. Всего было задействовано около 300 человек.

Поисковики обследовали Воеводское и ближайшие населенные пункты, покинутые помещения, пустыри, колодцы, лесополосы и водоемы. Территорию обследовали с помощью квадрокоптера.

Около 9:30 утра 12 июня плачущую Олю Шевчук нашли в поле в пяти километрах от дома. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, семилетнюю Марийку Борисову, которая без вести пропала в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области 7 марта, нашли мертвой в родной деревне 11 марта.

Каждый год в полицию поступают тысячи заявлений от родственников пропавших без вести людей. Фокус выяснял, кто и как ищет их в Украине.