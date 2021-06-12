Зниклу дворічну дівчинку шукали всю ніч з собаками і квадрокоптером (фото)

Олю Шевчук, яка плакала, знайшли в полі за п'ять кілометрів від дома.

Увечері 11 червня в поліцію надійшло повідомлення, що дворічна дівчинка, яка грала біля дому, зникла. Подія трапилася в селі Воєводському Первомайського району Миколаївської області, йдеться в повідомленні Національної поліції.

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По тривозі був піднятий особовий склад поліції, пошуком керували з обласного главку Нацполіціі. Були задіяні поліцейські відділів і відділень, ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, спецназівці, оперативники Управління карного розшуку, також приєдналися місцеві жителі і волонтери з різних регіонів. Всього було задіяно близько 300 чоловік.

Пошуковики обстежили Воєводське і найближчі населені пункти, покинуті приміщення, пустирі, колодязі, лісосмуги та водойми. Територію обстежили за допомогою квадрокоптеру.

Близько 9:30 ранку 12 червня Олю Шевчук, яка плакала, знайшли в полі за п'ять кілометрів від дому. Зараз життю дитини нічого не загрожує.

Нагадаємо, семирічну Марійку Борисову, яка безвісти пропала у селі Щасливе Алешковского району Херсонської області 7 березня, знайшли мертвою в рідному селі 11 березня.

Щороку в поліцію надходять тисячі заяв від родичів зниклих без вести людей. Фокус з'ясовував, хто і як шукає їх в Україні.