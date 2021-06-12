На сайте Нацполиции фотографию "жриц любви" подписали словом "шл**хи" (фото)

В ведомстве исправили подписи к фото и заявили, что во всем "виноват" компьютер.

На сайте Национальной полиции Украины 8 июня была размещена новость о разоблачении в Киеве группы сутенеров, занимавшихся организацией предоставления интимных услуг.

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В ней правоохранители рассказывали об очередной облаве на "дом терпимости", который организовала в столице 31-летняя жительница Бориспольского района Киевщины.

Громадське обратило внимание на то, что одна из фотографий, загруженная на сайт, на которой были показаны задержанные "жрицы любви", подписана словом "шл**хи".

[ + – ] Подпись к фото

Журналисты издания обратились за разъяснением в Нацполицию, где произошедшее назвали "ужасом", и заявили, что в ошибке, "виноват", скорее всего, компьютер.

"Автор материала на сайте полиции Ирина Прянишникова сказала нам, что, возможно, такую подпись к фото сделал сам компьютер, то есть, ошибка возникла технически, мол, работники пресс-службы таким образом фото не подписывали", – пишет Громадське.

Отметим, на сегодняшний день иллюстрации в новости подписаны другими, более корректными названиями.

Ранее сообщалось, что госконцерн "Укроборонпром" запустил обновленный сайт, который имел несколько неточностей. К примеру, из ствола танка "Оплот" вылетал советский пушечный снаряд, а в качестве примера продукции был использован истребитель Mirage F1 французского Dassault.

Также мы рассказывали, что в учебнике за 10 класс редакции Александра Авраменко по украинскому языку за 2018 год на 189-ой странице нашли ссылку, ведущую на порносайт.