Французский самолет и советские снаряды: "Укроборонпром" получил новый сайт с "ляпами" (фото)
Из ствола танка "Оплота" вылетает советский пушечный снаряд, а в качестве примера продукции использован истребитель Mirage F1 французского Dassault.
Госконцерн "Укроборонпром" запустил обновленный сайт, который имеет несколько неточностей.
На главной странице сайта изображен танк "Оплот", который выстреливает снарядом советского образца. Судя по форме снаряда и его внешнему виду, это снаряд 1938 года или 1943. Об этом сообщает издание Defense Express.
Больше всего снаряд с сайта госконцерна похож на снаряд Г-530 для 152-мм гаубиц и М-10 1938 года.
Стандартный бронебойный подкалиберный снаряд имеет иной внешний вид.
Также разработчики сайта поставили на категорию "Продукция" изображение французского истребителя Mirage F1 от компании Dassult.
Во время презентации нового сайта был сделан акцент на его функциональности. По словам разработчиков, сайт готов на 100% и сейчас проходит нужные тесты.
Напомним, "Укроборонпром" подписал соглашение с канадскими компаниями на строительство патронного завода. Советник главы офиса президента Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет госконцерна.
Ранее "Укроборонпром" подписал контракт с KSE на 1,7 млн гривен, в котором нет никаких деталей о теме исследования.