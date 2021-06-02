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Французский самолет и советские снаряды: "Укроборонпром" получил новый сайт с "ляпами" (фото)

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новый сайт укроборонпрома
Фото: 24 Канал

Из ствола танка "Оплота" вылетает советский пушечный снаряд, а в качестве примера продукции использован истребитель Mirage F1 французского Dassault.

Госконцерн "Укроборонпром" запустил обновленный сайт, который имеет несколько неточностей.

На главной странице сайта изображен танк "Оплот", который выстреливает снарядом советского образца. Судя по форме снаряда и его внешнему виду, это снаряд 1938 года или 1943. Об этом сообщает издание Defense Express.

обновленный дизайн сайта укробронпром
Главная страница обновленного сайта
Фото: Скриншот

Больше всего снаряд с сайта госконцерна похож на снаряд Г-530 для 152-мм гаубиц и М-10 1938 года.

снаряды для пушек
Советские снаряды
Фото: Defense Express

Стандартный бронебойный подкалиберный снаряд имеет иной внешний вид.

танковые снаряды
Типичный бронебойны оперенный подкалиберный снаряд для пушки 125-мм
Фото: Defense Express

Также разработчики сайта поставили на категорию "Продукция" изображение французского истребителя Mirage F1 от компании Dassult.

ошибки укроборонпрома
Mirage F1 на сайте Укроборонпрома
Фото: Скриншот
французский истребитель
Mirage F1

Во время презентации нового сайта был сделан акцент на его функциональности. По словам разработчиков, сайт готов на 100% и сейчас проходит нужные тесты.

Видео презентации сайта

Напомним, "Укроборонпром" подписал соглашение с канадскими компаниями на строительство патронного завода. Советник главы офиса президента Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет госконцерна.

Ранее "Укроборонпром" подписал контракт с KSE на 1,7 млн гривен, в котором нет никаких деталей о теме исследования.