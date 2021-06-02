Французский самолет и советские снаряды: "Укроборонпром" получил новый сайт с "ляпами" (фото)

Из ствола танка "Оплота" вылетает советский пушечный снаряд, а в качестве примера продукции использован истребитель Mirage F1 французского Dassault.

Госконцерн "Укроборонпром" запустил обновленный сайт, который имеет несколько неточностей.

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На главной странице сайта изображен танк "Оплот", который выстреливает снарядом советского образца. Судя по форме снаряда и его внешнему виду, это снаряд 1938 года или 1943. Об этом сообщает издание Defense Express.

[ + – ] Главная страница обновленного сайта Фото: Скриншот

Больше всего снаряд с сайта госконцерна похож на снаряд Г-530 для 152-мм гаубиц и М-10 1938 года.

[ + – ] Советские снаряды Фото: Defense Express

Стандартный бронебойный подкалиберный снаряд имеет иной внешний вид.

[ + – ] Типичный бронебойны оперенный подкалиберный снаряд для пушки 125-мм Фото: Defense Express

Также разработчики сайта поставили на категорию "Продукция" изображение французского истребителя Mirage F1 от компании Dassult.

[ + – ] Mirage F1 на сайте Укроборонпрома Фото: Скриншот [ + – ] Mirage F1

Во время презентации нового сайта был сделан акцент на его функциональности. По словам разработчиков, сайт готов на 100% и сейчас проходит нужные тесты.

[ + – ] Видео презентации сайта

Напомним, "Укроборонпром" подписал соглашение с канадскими компаниями на строительство патронного завода. Советник главы офиса президента Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет госконцерна.

Ранее "Укроборонпром" подписал контракт с KSE на 1,7 млн гривен, в котором нет никаких деталей о теме исследования.