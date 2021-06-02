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Французький літак і радянські снаряди: "Укроборонпром" отримав новий сайт з "ляпами" (фото)

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новий сайт Укроборонпрому
Фото: 24 Канал

Зі ствола танка "Цитаделі" вилітає радянський гарматний снаряд, а як приклад продукції використаний винищувач Mirage F1 французького Dassault.

Держконцерн "Укроборонпром" запустив оновлений сайт, який має кілька неточностей.

На головній сторінці сайту зображений танк "Оплот", який вистрілює снарядом радянського зразка. Судячи з форми снаряда і його зовнішнього вигляду, це снаряд 1938 року або 1943. Про це повідомляє видання Defense Express.

оновлений дизайн сайту укробронпром
Головна сторінка оновленого сайту
Фото: Скриншот

Найбільше снаряд з сайту держконцерну схожий на снаряд Г-530 для 152-мм гаубиць і М-10 1938 року.

снаряди для гармат
радянські снаряди
Фото: Defense Express

Стандартний бронебійний підкаліберний снаряд має інший зовнішній вигляд.

танкові снаряди
Типовий бронебійний оперений підкаліберний снаряд для гармати 125-мм
Фото: Defense Express

Також розробники сайту поставили на категорію "Продукція" зображення французького винищувача Mirage F1 від компанії Dassult.

помилки Укроборонпрому
Mirage F1 на сайті Укроборонпрому
Фото: Скриншот
французький винищувач
Mirage F1

Під час презентації нового сайту був зроблений акцент на його функціональності. За словами розробників, сайт готовий на 100% і зараз проходить потрібні тести.

Відео презентації сайту

Нагадаємо, "Укроборонпром" підписав угоду з канадськими компаніями на будівництво патронного заводу. Радник глави офісу президента Тимофій Милованов очолив наглядову раду держконцерну.

Раніше "Укроборонпром" підписав контракт з KSE на 1,7 млн гривень, в якому немає ніяких деталей про тему дослідження.