Французький літак і радянські снаряди: "Укроборонпром" отримав новий сайт з "ляпами" (фото)

Зі ствола танка "Цитаделі" вилітає радянський гарматний снаряд, а як приклад продукції використаний винищувач Mirage F1 французького Dassault.

Держконцерн "Укроборонпром" запустив оновлений сайт, який має кілька неточностей.

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На головній сторінці сайту зображений танк "Оплот", який вистрілює снарядом радянського зразка. Судячи з форми снаряда і його зовнішнього вигляду, це снаряд 1938 року або 1943. Про це повідомляє видання Defense Express.

[ + – ] Головна сторінка оновленого сайту Фото: Скриншот

Найбільше снаряд з сайту держконцерну схожий на снаряд Г-530 для 152-мм гаубиць і М-10 1938 року.

[ + – ] радянські снаряди Фото: Defense Express

Стандартний бронебійний підкаліберний снаряд має інший зовнішній вигляд.

[ + – ] Типовий бронебійний оперений підкаліберний снаряд для гармати 125-мм Фото: Defense Express

Також розробники сайту поставили на категорію "Продукція" зображення французького винищувача Mirage F1 від компанії Dassult.

[ + – ] Mirage F1 на сайті Укроборонпрому Фото: Скриншот [ + – ] Mirage F1

Під час презентації нового сайту був зроблений акцент на його функціональності. За словами розробників, сайт готовий на 100% і зараз проходить потрібні тести.

[ + – ] Відео презентації сайту

Нагадаємо, "Укроборонпром" підписав угоду з канадськими компаніями на будівництво патронного заводу. Радник глави офісу президента Тимофій Милованов очолив наглядову раду держконцерну.

Раніше "Укроборонпром" підписав контракт з KSE на 1,7 млн гривень, в якому немає ніяких деталей про тему дослідження.