Французький літак і радянські снаряди: "Укроборонпром" отримав новий сайт з "ляпами" (фото)
Зі ствола танка "Цитаделі" вилітає радянський гарматний снаряд, а як приклад продукції використаний винищувач Mirage F1 французького Dassault.
Держконцерн "Укроборонпром" запустив оновлений сайт, який має кілька неточностей.
На головній сторінці сайту зображений танк "Оплот", який вистрілює снарядом радянського зразка. Судячи з форми снаряда і його зовнішнього вигляду, це снаряд 1938 року або 1943. Про це повідомляє видання Defense Express.
Найбільше снаряд з сайту держконцерну схожий на снаряд Г-530 для 152-мм гаубиць і М-10 1938 року.
Стандартний бронебійний підкаліберний снаряд має інший зовнішній вигляд.
Також розробники сайту поставили на категорію "Продукція" зображення французького винищувача Mirage F1 від компанії Dassult.
Під час презентації нового сайту був зроблений акцент на його функціональності. За словами розробників, сайт готовий на 100% і зараз проходить потрібні тести.
Нагадаємо, "Укроборонпром" підписав угоду з канадськими компаніями на будівництво патронного заводу. Радник глави офісу президента Тимофій Милованов очолив наглядову раду держконцерну.
Раніше "Укроборонпром" підписав контракт з KSE на 1,7 млн гривень, в якому немає ніяких деталей про тему дослідження.