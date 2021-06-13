"16-летняя мразь": избивший в Харькове девочку подросток записал видео с извинениями (видео)

Парень попросил прощения у пострадавшей, ее родителей и "всего народа Украины", заявив, что подобного больше не повторится.

16-летний Александр Тараник, избивший девушку на Новых домах в Харькове, записал видео, в котором извинился за свои действия. Соответствующий ролик опубликовали в местном Telegram-канале Труха.

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"Прошу прощения перед Елизаветой Терещенко за мой поступок, который я совершил. Также хочу попросить прощения перед ее родителями за то, что я не был в праве вообще трогать ее ребенка", — сказал парень в видео.

Также Тараник извинился "перед всем народом Украины", заявив, что "больше такого не повторится в его жизни".

"Извините меня, пожалуйста", — резюмировал подросток.

[ + – ] Извинения Тараника Александра, избившего девушку на Новых домах в Харькове

Отметим, видео, на котором Александр Тараник избивает девушку на Новых домах в Харькове, было опубликовано в соцсетях вчера, 12 июня. Оно вызвало сильный резонанс среди пользователей соцсетей. Комментаторов возмутило, помимо прочего, и то, что никто из сидевших на соседней лавочке подростков не пытался остановить нападавшего.

[ + – ] Избиение девочки в Харькове

Примечательно, что ранее Тараника поймали и заставили стоя на коленях извиняться за свой поступок сверстники. А замглавы Антон Геращенко пообещал, что подростку придется ответить за избиение перед Законом и получить судимость. Именно он и назвал Тараника "16-летней мразью".

Напомним, в середине мая в Киеве сотрудники патрульной полиции жестко задержали и избили подростков на улице.