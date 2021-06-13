"16-річна мерзота": підліток, який побив дівчину у Харкові, записав відео з вибаченнями (відео)

Хлопець попросив пробачення у потерпілої, її батьків і "всього народу України", заявивши, що подібного більше не повториться.

16-річний Олександр Тараник, який побив дівчину на Нових будинках у Харкові, записав відео з вибаченнями за свій вчинок. Відповідний ролик опублікували в місцевому Telegram-каналі Труха.

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"Прошу вибачення перед Єлизаветою Терещенко за мій вчинок, який я зробив. Також хочу попросити вибачення перед її батьками за те, що я не був в праві взагалі чіпати її дитини", — сказав хлопець у відео.

Також Тараник вибачився "перед усім народом України", заявивши, що "більше такого не повториться в його житті".

"Вибачте мені, будь ласка", — резюмував підліток.

[ + – ] Вибачення Тараніка Олександра, який побив дівчину на Нових будинках в Харкові

Відзначимо, відео, на якому Олександр Тараник б'є дівчину на Нових будинках у Харкові, було опубліковано в соцмережах вчора, 12 червня. Воно викликало сильний резонанс серед користувачів соцмереж. Коментаторів обурило, поміж іншого, й те, що ніхто з присутніх на сусідній лавці підлітків не намагався зупинити нападника.

[ + – ] Побиття дівчинки в Харкові

Примітно, що раніше Тараника зловили й змусили стоячи на колінах вибачатися за свій вчинок однолітки. А заступник голови Антон Геращенко пообіцяв, що підлітку доведеться відповісти за побиття перед Законом і отримати судимість. Саме він і назвав Тараника "16-річною мерзотою".

Нагадаємо, в середині травня в Києві співробітники патрульної поліції жорстко затримали й побили підлітків прямо на вулиці.