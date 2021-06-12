"16-летняя мразь": Геращенко показал кадры избиения подростком девочки в Харькове (видео)

На видео парень бьет девочку руками и ногами, при этом свидетели происшествия лишь наблюдают за происходящим.

В Харькове 16-летний парень напал на девочек и избил их, причем одну из них он бросил на землю, бил ногами и таскал за волосы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

О происшествии в первой столице сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми ими девушками. Теперь еще придется ответить перед Законом и получить судимость", – написал он.

По словам Геращенко, подростком оказался Тараник Александр Игоревич 2004 года рождения.

[ + – ] Александр Тараник

"Откуда вся эта звериная жестокость? Почему никто из подростков, кто был рядом даже не попытался остановить изувера?", – задает риторические вопросы замминистра.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной неадекватного поведения парня. Отметим, за происшествием наблюдали другие подростки, но никто так и не заступился за девочку.

[ + – ] Избиение девочки

В комментариях пользователи осуждают Александра и предлагают разные виды наказания для него. Также комментаторы возмущены равнодушием свидетелей избиения.

"Паразит общества. С избивающим все понятно, но безучастные, молчаливые, покорные свидетели – это еще поразительней. У молодёжи современной понимания "слабый пол" закончилось. Порядочности никакой", – пишут они.

[ + – ] Комментарии

Напомним, в Киеве сотрудники патрульной полиции жестко задержали и избили подростков на улице.

Также в столице злоумышленник со своим товарищем облили горючим веществом и подожгли 41-летнего мужчину за то, что тот якобы оскорбил его малолетнего сына.

А в январе в Париже избили 14-летнего украинца. У пострадавшего были сломаны руки, ребра и пальцы.