UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

"16-летняя мразь": Геращенко показал кадры избиения подростком девочки в Харькове (видео)

556
Александр Тараник, девочка, избиение,
Фото: скриншот | Момент избиения

На видео парень бьет девочку руками и ногами, при этом свидетели происшествия лишь наблюдают за происходящим.

В Харькове 16-летний парень напал на девочек и избил их, причем одну из них он бросил на землю, бил ногами и таскал за волосы.

О происшествии в первой столице сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми ими девушками. Теперь еще придется ответить перед Законом и получить судимость", – написал он.

По словам Геращенко, подростком оказался Тараник Александр Игоревич 2004 года рождения.

Харьков, девочка, избиение,
Александр Тараник

"Откуда вся эта звериная жестокость? Почему никто из подростков, кто был рядом даже не попытался остановить изувера?", – задает риторические вопросы замминистра.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной неадекватного поведения парня. Отметим, за происшествием наблюдали другие подростки, но никто так и не заступился за девочку.

Избиение девочки

В комментариях пользователи осуждают Александра и предлагают разные виды наказания для него. Также комментаторы возмущены равнодушием свидетелей избиения.

"Паразит общества. С избивающим все понятно, но безучастные, молчаливые, покорные свидетели – это еще поразительней. У молодёжи современной понимания "слабый пол" закончилось. Порядочности никакой", – пишут они.

Харьков, девочка, избиение, комментарии,
Комментарии

Напомним, в Киеве сотрудники патрульной полиции жестко задержали и избили подростков на улице.

Также в столице злоумышленник со своим товарищем облили горючим веществом и подожгли 41-летнего мужчину за то, что тот якобы оскорбил его малолетнего сына.

А в январе в Париже избили 14-летнего украинца. У пострадавшего были сломаны руки, ребра и пальцы.