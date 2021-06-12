"16-летняя мразь": Геращенко показал кадры избиения подростком девочки в Харькове (видео)
На видео парень бьет девочку руками и ногами, при этом свидетели происшествия лишь наблюдают за происходящим.
В Харькове 16-летний парень напал на девочек и избил их, причем одну из них он бросил на землю, бил ногами и таскал за волосы.
О происшествии в первой столице сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми ими девушками. Теперь еще придется ответить перед Законом и получить судимость", – написал он.
По словам Геращенко, подростком оказался Тараник Александр Игоревич 2004 года рождения.
"Откуда вся эта звериная жестокость? Почему никто из подростков, кто был рядом даже не попытался остановить изувера?", – задает риторические вопросы замминистра.
На данный момент неизвестно, что послужило причиной неадекватного поведения парня. Отметим, за происшествием наблюдали другие подростки, но никто так и не заступился за девочку.
В комментариях пользователи осуждают Александра и предлагают разные виды наказания для него. Также комментаторы возмущены равнодушием свидетелей избиения.
"Паразит общества. С избивающим все понятно, но безучастные, молчаливые, покорные свидетели – это еще поразительней. У молодёжи современной понимания "слабый пол" закончилось. Порядочности никакой", – пишут они.
Напомним, в Киеве сотрудники патрульной полиции жестко задержали и избили подростков на улице.
Также в столице злоумышленник со своим товарищем облили горючим веществом и подожгли 41-летнего мужчину за то, что тот якобы оскорбил его малолетнего сына.
А в январе в Париже избили 14-летнего украинца. У пострадавшего были сломаны руки, ребра и пальцы.