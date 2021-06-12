"16-річна мразь": Геращенко показав кадри побиття підлітком дівчинки в Харкові (відео)

На відео хлопець б'є дівчинку руками і ногами, при цьому свідки події лише спостерігають за тим, що відбувається.

У Харкові 16-річний хлопець напав на дівчаток і побив їх, причому одну з них він кинув на землю, бив ногами і тягав за волосся.

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Про подію в першій столиці повідомив в Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Спочатку його зловили однолітки і змусили стоячи на колінах вибачатися перед побитими ними дівчатами. Тепер ще доведеться відповісти перед законом і отримати судимість", – написав він.

За словами Геращенка, підлітком виявився Тараник Олександр Ігорович 2004 року народження.

[ + – ] Олександр Тараник

"Звідки вся ця звіряча жорстокість? Чому ніхто з підлітків, хто був поруч навіть не спробував зупинити нелюда?", – задає риторичні питання заступник міністра.

На даний момент невідомо, що послужило причиною неадекватної поведінки хлопця. Відзначимо, за подією спостерігали інші підлітки, але ніхто так і не заступився за дівчинку.

[ + – ] Побиття дівчинки

У коментарях користувачі засуджують Олександра і пропонують різні види покарання для нього. Також коментатори обурені байдужістю свідків побиття.

"Паразит суспільства. Байдужі, мовчазні, покірні свідки. У молоді сучасної розуміння "слабка стать" закінчилося. Порядності ніякої", – пишуть вони.

[ + – ] Коментарі

Нагадаємо, в Києві співробітники патрульної поліції жорстко затримали і побили підлітків на вулиці.

Також в столиці зловмисник зі своїм товаришем облили горючою речовиною і підпалили 41-річного чоловіка за те, що той нібито образив його малолітнього сина.

А в січні в Парижі побили 14-річного українця. У потерпілого були зламані руки, ребра і пальці.