Коронавирус в Украине: за сутки были госпитализированы меньше полутысячи человек

Общее количество занятых койко-мест стремительно падает, приближаясь к 15%. Больше всего в больницу попало жителей Днепропетровской и Одесской областей.

По состоянию на вечер воскресенья, 13 июня, в Украине заняты 6 399 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него из 40 790, что эквивалентно 15,69% от их общего количества. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Накануне были заняты 6 382 койки, что на 17 меньше, чем сегодня.

Помимо этого, за воскресенье в больницах оказались 461 человек (накануне госпитализировали 688 человек). При этом выписали из больниц 444 человека.

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 13 июня:

Харьковская область – 60;

Днепропетровская область – 42;

Одесская область – 33;

Киев – 32;

Донецкая область – 26.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 13 июня:

Ровненская область – 72;

Харьковская область – 55;

Донецкая область – 51;

Днепропетровская область – 34;

Киев – 28.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 13 июня:

Харьковская область – 27,75%;

Хмельницкая область – 25,87%;

Черновицкая область – 25,44%;

Сумская область – 22,56%;

Донецкая область – 19,10%.

В общей сложности, по состоянию на вечер воскресенья в Украине заняты 15,11% коек с централизованной подачей кислорода.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 857 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 33 человека умерли, 1 652 – выздоровели. Среди обнаруженных случаев инфицировалось 37 детей и 17 медицинских сотрудников. За сутки провели 31 257 тестов, методом ПЦР — 17 138, ИФА-методом — 4226, а также 9893 экспресс-тестов на антиген.

Напомним, в Госпогранслужбе рассказали, можно ли въехать в Украину, если получить российскую вакцину "Спутник V".

Отметим, что по всей Украине работают 35 центров вакцинации от коронавируса.