Коронавирус в Украине: за сутки были госпитализированы меньше полутысячи человек
Общее количество занятых койко-мест стремительно падает, приближаясь к 15%. Больше всего в больницу попало жителей Днепропетровской и Одесской областей.
По состоянию на вечер воскресенья, 13 июня, в Украине заняты 6 399 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него из 40 790, что эквивалентно 15,69% от их общего количества. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
Накануне были заняты 6 382 койки, что на 17 меньше, чем сегодня.
Помимо этого, за воскресенье в больницах оказались 461 человек (накануне госпитализировали 688 человек). При этом выписали из больниц 444 человека.
Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 13 июня:
- Харьковская область – 60;
- Днепропетровская область – 42;
- Одесская область – 33;
- Киев – 32;
- Донецкая область – 26.
Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 13 июня:
- Ровненская область – 72;
- Харьковская область – 55;
- Донецкая область – 51;
- Днепропетровская область – 34;
- Киев – 28.
Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 13 июня:
- Харьковская область – 27,75%;
- Хмельницкая область – 25,87%;
- Черновицкая область – 25,44%;
- Сумская область – 22,56%;
- Донецкая область – 19,10%.
В общей сложности, по состоянию на вечер воскресенья в Украине заняты 15,11% коек с централизованной подачей кислорода.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 857 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 33 человека умерли, 1 652 – выздоровели. Среди обнаруженных случаев инфицировалось 37 детей и 17 медицинских сотрудников. За сутки провели 31 257 тестов, методом ПЦР — 17 138, ИФА-методом — 4226, а также 9893 экспресс-тестов на антиген.
Напомним, в Госпогранслужбе рассказали, можно ли въехать в Украину, если получить российскую вакцину "Спутник V".
Отметим, что по всей Украине работают 35 центров вакцинации от коронавируса.