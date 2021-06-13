Коронавірус в Україні: за добу було госпіталізовано менше півтисячі людей

Загальна кількість зайнятих койко-місць стрімко падає, наближаючись до 15%. Найбільше в лікарню потрапило жителів Дніпропетровської та Одеської областей.

Станом на вечір неділі, 13 червня, в Україні зайняті 6 399 ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього з 40 790, що еквівалентно 15,69% від їх загальної кількості. Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

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Напередодні були зайняті 6 382 ліжка, що на 17 менше, ніж сьогодні.

Крім цього, за неділю в лікарнях опинилися 461 особа (напередодні госпіталізували 688 осіб). При цьому виписали з лікарень 444 людини.

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 13 червня:

Харківська область — 60;

Дніпропетровська область — 42;

Одеська область — 33;

Київ — 32;

Донецька область — 26.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 13 червня:

Рівненська область — 72;

Харківська область — 55;

Донецька область — 51;

Дніпропетровська область — 34;

Київ — 28.

Лідери серед регіонів по завантаженості "кисневих" ліжок на 13 червня:

Харківська область — 27,75%;

Хмельницька область — 25,87%;

Чернівецька область — 25,44%;

Сумська область — 22,56%;

Донецька область — 19,10%.

В цілому, за станом на вечір неділі в Україні зайняті 15,11% ліжок з централізованою подачею кисню.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Україні зафіксовано 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 33 людини померли, 1 652 — одужали. Серед виявлених випадків інфікувалося 37 дітей і 17 медичних працівників. За добу провели 31 257 тестів, методом ПЛР — 17 138, ІФА-методом — 4226, а також 9893 експрес-тестів на антиген.

Нагадаємо, в Держприкордонслужбі розповіли, чи можна в'їхати в Україну, якщо отримати російську вакцину "Супутник V".

Відзначимо, що по всій Україні працюють 35 центрів вакцинації від коронавірусу.