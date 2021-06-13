Под Николаевом оператор аттракциона "перепутал кнопки", людей пришлось госпитализировать (видео)
Виновник инцидента, утверждают местные журналисты, практически сразу скрылся с места происшествия. Сейчас его ищет полиция.
В Николаевской области катание на аттракционе обернулось для людей госпитализацией в больницу и травмами.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.
Как сообщают правоохранители, ЧП произошло в населенном пункте Вознесенка во время празднования дня города.
Во время работы аттракциона, по данным пресс-службы, открылись крепления безопасности и поднялось ограждение, в результате чего пострадало несколько человек. Более того, в результате ЧП пострадал еще один мужчина, который порезал руку, разбивая кабину кассы для остановки карусели.
"Сегодня ночью, во время празднования Дня города Вознесенска, в ходе движения карусели открылись крепления безопасности и поднялась ограда. В результате травм в виде ушибов получили трое граждан 28-ми, 29-ти и 21-го годов. Еще один мужчина 33-х лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион. Жизни и здоровью пострадавших сейчас ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
В данный момент правоохранители общаются с потерпевшими и владельцами аттракциона. В пресс-службе Нацполиции добавили, что силовики опрашивают свидетелей и пытаются выяснить точное местонахождение оператора и кассира во время ЧП на карусели.
По данным издания Вознесенский вестник, ЧП произошло через несколько секунд после запуска аттракциона. Свидетели утверждают, что в инциденте виноват невнимательный оператор.
"В ходе столкновения пострадали несколько человек, одного мужчину забрала скорая, еще несколько с легкими телесными дождались приезда правоохранителей. После поломки оборудования оператор исчез в неизвестном направлении, а жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона", — рассказывают очевидцы.
По их словам, оператор аттракциона, возможно, перепутал кнопки, что привело к ЧП.
Ранее Фокус рассказывал, что в Краматорске девушка чуть не лишилась ног из-за халатности оператора аттракциона. По словам журналистов, оператор забыл убрать металлические ступени, из-за чего девушка на скорости ударилась.
Также Фокус сообщал, что в Черкассах в местном парке произошло ЧП. Из-за отключения электроснабжения колесо обозрения с людьми остановилось на высоте.