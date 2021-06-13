Под Николаевом оператор аттракциона "перепутал кнопки", людей пришлось госпитализировать (видео)

Виновник инцидента, утверждают местные журналисты, практически сразу скрылся с места происшествия. Сейчас его ищет полиция.

В Николаевской области катание на аттракционе обернулось для людей госпитализацией в больницу и травмами.

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Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.

Как сообщают правоохранители, ЧП произошло в населенном пункте Вознесенка во время празднования дня города.

Во время работы аттракциона, по данным пресс-службы, открылись крепления безопасности и поднялось ограждение, в результате чего пострадало несколько человек. Более того, в результате ЧП пострадал еще один мужчина, который порезал руку, разбивая кабину кассы для остановки карусели.

"Сегодня ночью, во время празднования Дня города Вознесенска, в ходе движения карусели открылись крепления безопасности и поднялась ограда. В результате травм в виде ушибов получили трое граждан 28-ми, 29-ти и 21-го годов. Еще один мужчина 33-х лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион. Жизни и здоровью пострадавших сейчас ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

В данный момент правоохранители общаются с потерпевшими и владельцами аттракциона. В пресс-службе Нацполиции добавили, что силовики опрашивают свидетелей и пытаются выяснить точное местонахождение оператора и кассира во время ЧП на карусели.

[ + – ] ЧП на аттракционе в Вознесенске

По данным издания Вознесенский вестник, ЧП произошло через несколько секунд после запуска аттракциона. Свидетели утверждают, что в инциденте виноват невнимательный оператор.

"В ходе столкновения пострадали несколько человек, одного мужчину забрала скорая, еще несколько с легкими телесными дождались приезда правоохранителей. После поломки оборудования оператор исчез в неизвестном направлении, а жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона", — рассказывают очевидцы.

По их словам, оператор аттракциона, возможно, перепутал кнопки, что привело к ЧП.

Ранее Фокус рассказывал, что в Краматорске девушка чуть не лишилась ног из-за халатности оператора аттракциона. По словам журналистов, оператор забыл убрать металлические ступени, из-за чего девушка на скорости ударилась.

Также Фокус сообщал, что в Черкассах в местном парке произошло ЧП. Из-за отключения электроснабжения колесо обозрения с людьми остановилось на высоте.