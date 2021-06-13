Під Миколаєвом оператор атракціону "переплутав кнопки", людей довелося госпіталізувати (відео)

Винуватець інциденту, стверджують місцеві журналісти, практично відразу зник з місця події. Зараз його шукає поліція.

У Миколаївській області катання на атракціоні обернулося для людей госпіталізацією в лікарню і травмами.

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Про це інформує прес-служба Нацполіціі регіону.

Як повідомляють правоохоронці, НП сталася в населеному пункті Вознесенка під час святкування дня міста.

Під час роботи атракціону, за даними прес-служби, відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа, в результаті чого постраждало кілька людей. Більш того, в результаті НП постраждав ще один чоловік, який порізав руку, розбиваючи кабіну каси для зупинки каруселі.

"Сьогодні вночі, під час святкування Дня міста Вознесенська, в ході руху каруселі відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа. В результаті травм у вигляді забоїв отримали троє громадян 28-ми, 29-ти і 21-го років. Ще один чоловік 33-х років порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон. Життю та здоров'ю потерпілих зараз нічого не загрожує", — йдеться в повідомленні.

В даний момент правоохоронці спілкуються з потерпілими і власниками атракціону. У прес-службі Нацполіціі додали, що силовики опитують свідків і намагаються з'ясувати точне місцезнаходження оператора і касира під час НП на каруселі.

[ + – ] НП на атракціоні в Вознесенську

За даними видання Вознесенський вісник, НП сталася через кілька секунд після запуску атракціону. Свідки стверджують, що в інциденті винен неуважний оператор.

"В ході зіткнення постраждали кілька людей, одного чоловіка забрала швидка, ще кілька з легкими тілесними дочекалися приїзду правоохоронців. Після поломки обладнання оператор зник в невідомому напрямку, а жителі самостійно почали звільняти тих, хто знаходився в кріслах атракціону", — розповідають очевидці.

За їх словами, оператор атракціону, можливо, переплутав кнопки, що призвело до надзвичайної ситуації.

Раніше Фокус розповідав, що в Краматорську дівчина ледь не втратила ноги через недбалість оператора атракціону. За словами журналістів, оператор забув прибрати металеві сходи, через що дівчина на швидкості вдарилась.

Також Фокус повідомляв, що в Черкасах в місцевому парку сталася надзвичайна подія. Через відключення електропостачання колесо огляду з людьми зупинилося на висоті.