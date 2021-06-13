В Харькове подросток выпал из кабинки канатной дороги и попал под машину (видео)

Медики утверждают, что речь идет о попытке суицида. Сам 17-летний парень был сильно пьян, когда его с многочисленными травмами доставили в больницу.

В воскресенье, 13 июня, 17-летний подросток упал с высоты 8-10 метров из кабинки канатной дороги на проезжую часть, после чего его сразу сбил автомобиль. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Андрея Кравченко – пресс-секретаря парка им. Горького, где находится аттракцион.

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"Действительно, упал человек недалеко от перекрестка Динамовской и Новгородской. Мы можем подтвердить только то, что это случилось, а по какой причине человек захотел это сделать, – это, надеюсь, полиция установит", – заявил представитель парка.

На видеозаписях видно, что подростка после падения сбил автомобиль, похожий на микроавтобус.

В свою очередь, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта сообщил журналистам, что парень остался жив.

"У юноши открытая черепно-мозговая травма, перелом бедра и плеча. Хмельное опьянение", – добавил Забашта.

Он также отметил, что, по предварительным данным, речь идет о попытке суицида. В областном управлении Национальной полиции информацию о падении несовершеннолетнего тоже подтвердили, однако никаких дополнительных деталей инцидента не сообщили.

Напомним, в Пьемонте на севере Италии оборвался канат подвесной дороги, и одна кабина упала на землю. Восемь человек погибли, двое детей (9 и 5-ти лет) в тяжелом состоянии на вертолете доставлены в больницу в Турине.

Также сообщалось, что на Хмельнитчине возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района рухнул воздушный шар, на борту которого находились шесть человек. В результате падения, которое произошло 22 мая около 20.45, погиб 53-летний житель Прилук.