У Харкові підліток випав з кабінки канатної дороги і потрапив під машину (відео)

Медики стверджують, що мова йде про спробу суїциду. Сам 17-річний хлопець був сильно п'яний, коли його з численними травмами доставили в лікарню.

У неділю, 13 червня, 17-річний підліток впав з висоти 8-10 метрів з кабінки канатної дороги на проїжджу частину, після чого його відразу збив автомобіль. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Андрія Кравченко — прес-секретаря парку ім. Горького, де знаходиться атракціон.

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"Дійсно, впала людина недалеко від перехрестя Динамівській і Новгородської. Ми можемо підтвердити тільки те, що це сталося, а з якої причини людина захотіла це зробити, — це, сподіваюся, поліція встановить", — заявив представник парку.

На відеозаписах видно, що підлітка після падіння збив автомобіль, схожий на мікроавтобус.

У свою чергу, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Харківській області Віктор Забашта повідомив журналістам, що хлопець залишився живий.

"У юнака відкрита черепно-мозкова травма, перелом стегна і плеча. Хмільне сп'яніння", — додав Забашта.

Він також зазначив, що, за попередніми даними, мова йде про спробу суїциду. В обласному управлінні Національної поліції інформацію про падіння неповнолітнього теж підтвердили, проте ніяких додаткових деталей інциденту не повідомили.

Нагадаємо, в П'ємонті на півночі Італії обірвався канат підвісної дороги, і одна кабіна впала на землю. Вісім людей загинули, двоє дітей (9 і 5-ти років) у важкому стані на вертольоті доставлені в лікарню в Турині.

Також повідомлялося, що на Хмельниччині біля села Кульчіївці Кам'янець-Подільського району впав повітряна куля, на борту якого перебували шість осіб. Внаслідок падіння, яке сталося 22 травня близько 20.45, загинув 53-річний житель Прилук.