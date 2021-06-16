Статистика коронавируса на 16 июня: количество летальных случаев значительно выросло
За 14 июня медики зарегистрировали 78 смертей от COVID-19 — это наибольшее количество с 9 июня, когда было 97 случаев.
За последние сутки в Украине выявили 1045 новых случаев заболевания коронавирусом. Свежую статистику состоянием на 16 июня опубликовали на сайте Министерства здравоохранения.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 699 человек;
- летальных исходов — 78;
- выздоровели — 4802 человека;
- вакцинировали — 62 591 человек.
Количество летальных исходов за последние пять шесть дней значительно выросло. В прошлую среду, 9 июня медики зафиксировали 97 смертей от COVID-19, 10 июня было 70 случаев, 11 июня — 69 случаев, 12 июня — уже 33 случая, 13 июня — 13 случаев, 14 июня — 77 случаев.
Среди заболевших по всей стране выделили 46 детей и 23 медицинских работников. За 15 июня успели протестировать 58 853 человек, в том числе 28 321 — методом ПЦР, 9718 — методом ИФА, 20 814 — экспресс-тестами на антиген.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 226 037 человек;
- выздоровели — 2 140 978 человек;
- летальных исходов — 51 847;
- проведено ПЦР-тестов — 10 576 820;
- вакцинировали — 1 543 265 человек.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за последние сутки подтвердили в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях. У Минздрава нет информации о количестве заболевших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе.
Количество заболевших коронавирусом по регионам за сутки:
- Город Киев — 114 случаев;
- Винницкая область — 17 случаев;
- Волынская область — 14 случаев;
- Днепропетровская область — 101 случай;
- Донецкая область — 19 случаев;
- Житомирская область — 34 случая;
- Закарпатская область — 3 случая;
- Запорожская область — 47 случаев;
- Ивано-Франковская область — 12 случаев;
- Киевская область — 70 случаев;
- Кировоградская область — 13 случаев;
- Луганская область — 11 случаев;
- Львовская область — 47 случаев;
- Николаевская область — 44 случая;
- Одесская область — 34 случая;
- Полтавская область — 19 случаев;
- Ровенская область — 29 случаев;
- Сумская область — 31 случай;
- Тернопольская область — 17 случаев;
- Харьковская область — 52 случая;
- Херсонская область — 32 случая;
- Хмельницкая область — 32 случая;
- Черкасская область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 21 случай;
- Черниговская область — 25 случаев.
Тем временем, количество госпитализаций за прошлые сутки выросло почти в два раза, ведь за 14 июня в больницах разместили 400 пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Заполненность коек с подачей кислорода составила 15,28%, вечером были заняты 6 222 из 40 708 всех мест.