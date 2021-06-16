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Статистика коронавірусу на 16 червня: кількість летальних випадків значно зросла

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Коронавірус, лікарня
Фото: "Главком" | Медики рятують пацієнта з коронавірусом в лікарні

За 14 червня медики зареєстрували 78 смертей від COVID-19 — це найбільша кількість з 9 червня, коли було 97 випадків.

За останню добу в Україні виявили 1045 нових випадків захворювання коронавірусом. Свіжу статистику станом на 16 червня опублікували на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізували — 699 осіб;
  • летальних випадків — 78;
  • одужали — 4802 людини;
  • вакцинували — 62 591 особу.

Кількість летальних випадків за останні пʼять-шість днів значно зросла. Минулої середи, 9 червня медики зафіксували 97 смертей від COVID-19, 10 червня було 70 випадків, 11 червня — 69 випадків, 12 червня — вже 33 випадки, 13 червня — 13 випадків, 14 червня — 77 випадків.

Серед захворілих по всій країні 46 дітей і 23 медичних працівники. За 15 червня встигли протестувати 58 853 осіб, зокрема 28 321 — методом ПЛР, 9718 — методом ІФА, 20 814 — експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 226 037 людей;
  • одужали — 2 140 978 осіб;
  • летальних випадків — 51 847;
  • проведено ПЛР-тестів — 10 576 820;
  • вакцинували посилання — 1 543 265 осіб.

Найбільше випадків зараження COVID-19 за останню добу підтвердили в Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях. У МОЗ немає інформації про кількість хворих на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а також в Криму і Севастополі.

Кількість хворих коронавірусом по регіонах за добу:

  • Місто Київ — 114 випадків;
  • Вінницька область — 17 випадків;
  • Волинська область — 14 випадків;
  • Дніпропетровська область — 101 випадок;
  • Донецька область — 19 випадків;
  • Житомирська область — 34 випадки;
  • Закарпатська область — 3 випадки;
  • Запорізька область — 47 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 випадків;
  • Київська область — 70 випадків;
  • Кіровоградська область — 13 випадків;
  • Луганська область — 11 випадків;
  • Львівська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 44 випадки;
  • Одеська область — 34 випадки;
  • Полтавська область — 19 випадків;
  • Рівненська область — 29 випадків;
  • Сумська область — 31 випадок;
  • Тернопільська область — 17 випадків;
  • Харківська область — 52 випадки;
  • Херсонська область — 32 випадки;
  • Хмельницька область — 32 випадки;
  • Черкаська область — 19 випадків;
  • Чернівецька область — 21 випадок;
  • Чернігівська область — 25 випадків.

Тим часом, кількість госпіталізацій за минулу добу зросла майже удвічі, адже за 14 червня в лікарнях розмістили 400 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього. Заповненість ліжок з подачею кисню склала 15,28%, увечері були зайняті 6 222 з 40 708 усіх місць.