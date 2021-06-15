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Коронавірус в Україні: кількість добових госпіталізацій збільшилася майже удвічі

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Фото: NazarNews | Госпіталізація з коронавірусом

Найбільше нових COVID-пацієнтів надійшло в лікарні Дніпропетровської і Харківської областей. Всього по країні зайняті 14,73% "кисневих" ліжок.

Станом на вечір вівторка, 15 червня, по Україні зайняті 6 222 з 40 708 ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього, що еквівалентно 15,28% від їх загальної кількості. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоровʼя.

Напередодні зайняті були 6 649 ліжка, що на 427 більше, ніж сьогодні.

За 15 червня по Україні з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 693 людини, що в 1,73 рази більше, ніж напередодні, коли в лікарнях опинилися 400 COVID-пацієнтів.

При цьому за 15 червня виписали з лікарень 1 131 людину, що на 838 більше, ніж за вчора (293).

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 15 червня:

  • Дніпропетровська область — 93 випадки;
  • Харківська область — 53;
  • Одеська область — 49;
  • Чернігівська область — 38;
  • Київська область — 37.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 15 червня:

  • Дніпропетровська область — 124 особи;
  • Харківська область — 115;
  • Рівненська область — 96;
  • Донецька область — 94;
  • Одеська область — 59.

Лідери серед регіонів по завантаженості "кисневих" ліжок на 15 червня:

  • Хмельницька область — 28,26%;
  • Харківська область — 26,78%;
  • Сумська область — 22,17%;
  • Чернігівська область — 20,96%;
  • Чернівецька область — 19,52%.

Всього станом на вечір вівторка по Україні зайняті 14,73% ліжок з централізованою подачею кисню (напередодні ця цифра становила 15,73%).

Зазначимо, за минулу добу, 14 червня, по країні зафіксували 1 014 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих — 43 дитини і 51 медпрацівник. Від COVID-19 за померли 77 осіб.

Нагадаємо, в інтервʼю, яке опублікували 14 червня, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути ситуації з коронавірусом, яка була в країні восени і взимку минулого року.