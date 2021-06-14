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Статистика коронавірусу на 14 червня: 13 померлих

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коронавірус, лікар, лікарня, фото
Фото: iz.ru

У багатьох регіонах за добу виявили менше 10 нових хворих.

За добу 13 червня в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання COVID-19. Захворіли зокрема 32 дитини і два медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані 464 особи;
  • померли — 13;
  • проведено 17 856 тестувань (методом ПЛР — 11 638, методом ІФА — 1 589, досліджень швидкими тестами на антиген — 4 629).

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 223 978 осіб, померли 51 692, проведено 10 516 186 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків захворювання в Києві (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київської (30) та Тернопільській (27) областях.

Статистика захворювань на добу за регіонами на 14 червня:

  • Київ — 89 випадків;
  • Вінницька область — 11 випадків;
  • Волинська область — 18 випадків;
  • Дніпропетровська область — 18 випадків;
  • Житомирська область — 24 випадки;
  • Закарпатська область — 2 випадки;
  • Запорізька область — 44 випадки;
  • Івано-Франківська область — 9 випадків;
  • Київська область — 30 випадків;
  • Кіровоградська область — 8 випадків;
  • Луганська область — 4 випадки;
  • Львівська область — 16 випадків;
  • Миколаївська область — 42 випадки;
  • Одеська область — 13 випадків;
  • Полтавська область — 11 випадків;
  • Рівненська область — 11 випадків;
  • Сумська область — 9 випадків;
  • Тернопільська область — 27 випадків;
  • Харківська область — 5 випадків;
  • Херсонська область — 4 випадки;
  • Черкаська область — 9 випадків;
  • Чернівецька область — 15 випадків;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

статистика, коронавірус, 14 червня

Нагадаємо, станом на вечір 13 червня в Україні були зайняті 6 399 ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього з 40 790, що складає 15,69% від їх загальної кількості. За день в лікарні потрапила 461 особа (напередодні госпіталізували 688 осіб). Виписали з лікарень 444 людини.

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