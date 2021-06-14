Статистика коронавірусу на 14 червня: 13 померлих
У багатьох регіонах за добу виявили менше 10 нових хворих.
За добу 13 червня в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання COVID-19. Захворіли зокрема 32 дитини і два медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані 464 особи;
- померли — 13;
- проведено 17 856 тестувань (методом ПЛР — 11 638, методом ІФА — 1 589, досліджень швидкими тестами на антиген — 4 629).
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 223 978 осіб, померли 51 692, проведено 10 516 186 ПЛР-тестів.
Найбільше нових випадків захворювання в Києві (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київської (30) та Тернопільській (27) областях.
Статистика захворювань на добу за регіонами на 14 червня:
- Київ — 89 випадків;
- Вінницька область — 11 випадків;
- Волинська область — 18 випадків;
- Дніпропетровська область — 18 випадків;
- Житомирська область — 24 випадки;
- Закарпатська область — 2 випадки;
- Запорізька область — 44 випадки;
- Івано-Франківська область — 9 випадків;
- Київська область — 30 випадків;
- Кіровоградська область — 8 випадків;
- Луганська область — 4 випадки;
- Львівська область — 16 випадків;
- Миколаївська область — 42 випадки;
- Одеська область — 13 випадків;
- Полтавська область — 11 випадків;
- Рівненська область — 11 випадків;
- Сумська область — 9 випадків;
- Тернопільська область — 27 випадків;
- Харківська область — 5 випадків;
- Херсонська область — 4 випадки;
- Черкаська область — 9 випадків;
- Чернівецька область — 15 випадків;
- Чернігівська область — 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на вечір 13 червня в Україні були зайняті 6 399 ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього з 40 790, що складає 15,69% від їх загальної кількості. За день в лікарні потрапила 461 особа (напередодні госпіталізували 688 осіб). Виписали з лікарень 444 людини.
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