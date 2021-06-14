Статистика коронавируса на 14 июня: 13 умерших
Во многих регионах за сутки обнаружили менее 10 новых заболевших.
За сутки 13 июня в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19. Заболели в том числе 32 ребенка и два медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы 464 человека;
- умерли – 13;
- проведено 17 856 тестирований (методом ПЦР – 11 638, методом ИФА – 1 589, исследований экспресс-тестами на антиген – 4 629).
За все время пандемии в Украине заболели 2 223 978 человек, умерли 51 692, проведено 10 516 186 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев заболевания в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
Статистика заболеваний в сутки по регионам на 14 июня:
- Киев — 89 случаев;
- Винницкая область — 11 случаев;
- Волынская область — 18 случаев;
- Днепропетровская область — 18 случаев;
- Житомирская область — 24 случая;
- Закарпатская область — 2 случая;
- Запорожская область — 44 случая;
- Ивано-Франковская область — 9 случаев;
- Киевская область — 30 случаев;
- Кировоградская область — 8 случаев;
- Луганская область — 4 случая;
- Львовская область — 16 случаев;
- Николаевская область — 42 случая;
- Одесская область — 13 случаев;
- Полтавская область — 11 случаев;
- Ровенская область — 11 случаев;
- Сумская область — 9 случаев;
- Тернопольская область — 27 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 4 случая;
- Черкасская область — 9 случаев;
- Черновицкая область — 15 случаев;
- Черниговская область — 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на вечер 13 июня в Украине были заняты 6 399 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него из 40 790, что составляет 15,69% от их общего количества. За день в больницы попал 461 человек (накануне госпитализировали 688 человек). Выписали из больниц 444 человека.
В Госпогранслужбе рассказали, можно ли въехать в Украину, если привиться российской вакциной "Спутник V".