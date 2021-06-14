Статистика коронавируса на 14 июня: 13 умерших

Во многих регионах за сутки обнаружили менее 10 новых заболевших.

За сутки 13 июня в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19. Заболели в том числе 32 ребенка и два медработника.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы 464 человека;

умерли – 13;

проведено 17 856 тестирований (методом ПЦР – 11 638, методом ИФА – 1 589, исследований экспресс-тестами на антиген – 4 629).

За все время пандемии в Украине заболели 2 223 978 человек, умерли 51 692, проведено 10 516 186 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев заболевания в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

Статистика заболеваний в сутки по регионам на 14 июня:

Киев — 89 случаев;

Винницкая область — 11 случаев;

Волынская область — 18 случаев;

Днепропетровская область — 18 случаев;

Житомирская область — 24 случая;

Закарпатская область — 2 случая;

Запорожская область — 44 случая;

Ивано-Франковская область — 9 случаев;

Киевская область — 30 случаев;

Кировоградская область — 8 случаев;

Луганская область — 4 случая;

Львовская область — 16 случаев;

Николаевская область — 42 случая;

Одесская область — 13 случаев;

Полтавская область — 11 случаев;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 9 случаев;

Тернопольская область — 27 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 4 случая;

Черкасская область — 9 случаев;

Черновицкая область — 15 случаев;

Черниговская область — 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на вечер 13 июня в Украине были заняты 6 399 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него из 40 790, что составляет 15,69% от их общего количества. За день в больницы попал 461 человек (накануне госпитализировали 688 человек). Выписали из больниц 444 человека.

В Госпогранслужбе рассказали, можно ли въехать в Украину, если привиться российской вакциной "Спутник V".