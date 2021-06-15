Коронавирус в Украине: количество суточных госпитализаций увеличилось почти в два раза

Больше всего новых COVID-пациентов поступило в больницы Днепропетровской и Харьковской областей. Всего по стране заняты 14,73% "кислородных" коек.

По состоянию на вечер вторника, 15 июня, по Украине заняты 6 222 из 40 708 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него, что эквивалентно 15,28% от их общего количества. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Накануне заняты были 6 649 койки, что на 427 больше, чем сегодня.

За 15 июня по Украине с коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 693 человека, что в 1,73 раза больше, чем накануне, когда в больницах оказались 400 COVID-пациентов.

При этом за 15 июня выписали из больниц 1 131 человека, что на 838 больше, чем за вчера (293).

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 15 июня:

Днепропетровская область — 93 случая;

Харьковская область — 53;

Одесская область — 49;

Черниговская область — 38;

Киевская область — 37.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 15 июня:

Днепропетровская область — 124 человека;

Харьковская область — 115;

Ровенская область — 96;

Донецкая область — 94;

Одесская область — 59.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 15 июня:

Хмельницкая область — 28,26%;

Харьковская область — 26,78%;

Сумская область — 22,17%;

Черниговская область — 20,96%;

Черновицкая область — 19,52%.

Всего по состоянию на вечер вторника по Украине заняты 14,73% коек с централизованной подачей кислорода (накануне эта цифра составляла 15,73%).

Отметим, за прошедшие сутки, 14 июня, по стране зафиксировали 1 014 новых случаев коронавируса. Среди заболевших — 43 ребенка и 51 медработник. От COVID-19 за умерли 77 человек.

Напомним, в интервью, которое опубликовали 14 июня, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина может избежать ситуации с коронавирусом, которая была в стране осенью и зимой прошлого года.