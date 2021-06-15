Коронавирус в Украине: количество суточных госпитализаций увеличилось почти в два раза
Больше всего новых COVID-пациентов поступило в больницы Днепропетровской и Харьковской областей. Всего по стране заняты 14,73% "кислородных" коек.
По состоянию на вечер вторника, 15 июня, по Украине заняты 6 222 из 40 708 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него, что эквивалентно 15,28% от их общего количества. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Накануне заняты были 6 649 койки, что на 427 больше, чем сегодня.
За 15 июня по Украине с коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 693 человека, что в 1,73 раза больше, чем накануне, когда в больницах оказались 400 COVID-пациентов.
При этом за 15 июня выписали из больниц 1 131 человека, что на 838 больше, чем за вчера (293).
Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 15 июня:
- Днепропетровская область — 93 случая;
- Харьковская область — 53;
- Одесская область — 49;
- Черниговская область — 38;
- Киевская область — 37.
Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 15 июня:
- Днепропетровская область — 124 человека;
- Харьковская область — 115;
- Ровенская область — 96;
- Донецкая область — 94;
- Одесская область — 59.
Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 15 июня:
- Хмельницкая область — 28,26%;
- Харьковская область — 26,78%;
- Сумская область — 22,17%;
- Черниговская область — 20,96%;
- Черновицкая область — 19,52%.
Всего по состоянию на вечер вторника по Украине заняты 14,73% коек с централизованной подачей кислорода (накануне эта цифра составляла 15,73%).
Отметим, за прошедшие сутки, 14 июня, по стране зафиксировали 1 014 новых случаев коронавируса. Среди заболевших — 43 ребенка и 51 медработник. От COVID-19 за умерли 77 человек.
Напомним, в интервью, которое опубликовали 14 июня, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина может избежать ситуации с коронавирусом, которая была в стране осенью и зимой прошлого года.