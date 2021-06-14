Коронавирус в Украине: за 14 июня госпитализировали 400 человек

За день количество заполненных коек по стране увеличилось на 250. По Украине занято 15,73% "кислородных" мест.

По состоянию на вечер понедельника, 14 июня, по Украине заняты 6 649 из 40 708 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него, что эквивалентно 16,33% от их общего количества. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.

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Накануне были заняты 6 399 койки, что на 250 меньше, чем сегодня.

За 14 июня с коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 400 человек (накануне эта цифра составила 461). При этом за сутки выписали из больниц 293 человека, что на 151 меньше, чем за вчера (444).

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 14 июня:

Харьковская область — 46 случаев;

г. Киев — 35;

Днепропетровская область — 32;

Одесская область — 30;

Винницкая область — 29.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 14 июня:

Ровенская область — 73 человека;

Донецкая область — 51;

Днепропетровская область — 31;

Черниговская область — 15;

Киевская и Запорожская области — по 13.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 14 июня:

Харьковская область — 29,09%;

Хмельницкая область — 28,40%;

Черновицкая область — 26,97%;

Сумская область — 23,86%;

Черниговская область — 22,63%.

В общей сложности, по состоянию на вечер понедельника по Украине заняты 15,73% коек с централизованной подачей кислорода (накануне эта цифра составляла 15,11%).

Отметим, за прошедшие сутки, 13 июня, по стране зафиксировали 420 новых случаев коронавируса. Количество смертей от COVID-19 за вчера достигло 13.

Напомним, в интервью, которое опубликовали 14 июня, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина может избежать ситуации с коронавирусом, которая была в стране осенью и зимой прошлого года.