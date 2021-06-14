Коронавірус в Україні: за 14 червня госпіталізували 400 осіб

За день кількість заповнених ліжок по країні збільшилася на 250. В Україні зайнято 15,73% "кисневих" місць.

Станом на вечір понеділка, 14 червня, по Україні зайняті 6 649 з 40 708 ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього, що еквівалентно 16,33% від їхньої загальної кількості. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Напередодні були зайняті 6 399 ліжок, що на 250 менше, ніж сьогодні.

За 14 червня з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 400 осіб (напередодні ця цифра становила 461). При цьому за добу виписали з лікарень 293 людини, що на 151 менше, ніж за вчора (444).

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 14 червня:

Харківська область — 46 випадків;

м Київ — 35;

Дніпропетровська область — 32;

Одеська область — 30;

Вінницька область — 29.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 14 червня:

Рівненська область — 73 особи;

Донецька область — 51;

Дніпропетровська область — 31;

Чернігівська область — 15;

Київська та Запорізька області — по 13.

Лідери серед регіонів у завантаженості "кисневих" ліжок на 14 червня:

Харківська область — 29,09%;

Хмельницька область — 28,40%;

Чернівецька область — 26,97%;

Сумська область — 23,86%;

Чернігівська область — 22,63%.

У цілому, станом на вечір понеділка по Україні зайняті 15,73% ліжок з централізованою подачею кисню (напередодні ця цифра становила 15,11%).

Зазначимо, за минулу добу, 13 червня, по країні зафіксували 420 нових випадків коронавірусу. Кількість смертей від COVID-19 за вчора досягла 13.

Нагадаємо, в інтерв'ю, яке опублікували 14 червня, голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути ситуації з коронавірусом, яка була в країні восени і взимку минулого року.