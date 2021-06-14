Коронавірус в Україні: за 14 червня госпіталізували 400 осіб
За день кількість заповнених ліжок по країні збільшилася на 250. В Україні зайнято 15,73% "кисневих" місць.
Станом на вечір понеділка, 14 червня, по Україні зайняті 6 649 з 40 708 ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього, що еквівалентно 16,33% від їхньої загальної кількості. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.
Напередодні були зайняті 6 399 ліжок, що на 250 менше, ніж сьогодні.
За 14 червня з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 400 осіб (напередодні ця цифра становила 461). При цьому за добу виписали з лікарень 293 людини, що на 151 менше, ніж за вчора (444).
Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 14 червня:
- Харківська область — 46 випадків;
- м Київ — 35;
- Дніпропетровська область — 32;
- Одеська область — 30;
- Вінницька область — 29.
Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 14 червня:
- Рівненська область — 73 особи;
- Донецька область — 51;
- Дніпропетровська область — 31;
- Чернігівська область — 15;
- Київська та Запорізька області — по 13.
Лідери серед регіонів у завантаженості "кисневих" ліжок на 14 червня:
- Харківська область — 29,09%;
- Хмельницька область — 28,40%;
- Чернівецька область — 26,97%;
- Сумська область — 23,86%;
- Чернігівська область — 22,63%.
У цілому, станом на вечір понеділка по Україні зайняті 15,73% ліжок з централізованою подачею кисню (напередодні ця цифра становила 15,11%).
Зазначимо, за минулу добу, 13 червня, по країні зафіксували 420 нових випадків коронавірусу. Кількість смертей від COVID-19 за вчора досягла 13.
Нагадаємо, в інтерв'ю, яке опублікували 14 червня, голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути ситуації з коронавірусом, яка була в країні восени і взимку минулого року.