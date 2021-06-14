Україна може уникнути повторення осінньо-зимової ситуації з коронавірусом, — Ляшко

Чиновник вважає, що домогтися цього можна завдяки нарощуванню темпів вакцинації від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути повторення ситуації з коронавірусом, яка спостерігалася в країні восени-взимку 2020 року. Про це чиновник сказав в інтерв'ю виданню НВ.

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За словами Ляшка, цього можна домогтися завдяки продовженню і нарощуванню темпів вакцинації від COVID-19.

"Вакцини дієві до всіх штамів, і якщо в нас буде тривати і нарощуватися масова вакцинація, то, в принципі, ми можемо запобігти повторенню минулого осінньо-зимового періоду, який ми пережили з коронавірусом", — зазначив міністр.

Також Ляшко розповів, що в Україні, як і в більшості країн Європи, спостерігається значне зниження захворюваності коронавірусом. У МОЗ прогнозують, що якщо не з'являться нові мутації, то протягом літа буде спостерігатися стабілізація ситуації з пандемією.

Утім, чиновник не заперечує, що в осінньо-зимовий період в Україні все ж може початися збільшення кількості нових випадків COVID-19.

На ремарку журналіста про те, що у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендують урядам країн послаблювати карантинні обмеження через можливий новий спалах захворюваності, Ляшко відповів так:

"Не можна при зниженні захворюваності тримати ті жорсткі карантинні обмеження, які впроваджуються при значному зростанні кількості випадків і госпіталізованих", — сказав Ляшко.

Глава МОЗ підкреслив, що вони завжди заявляли про необхідність балансу між впливом карантину на економіку й уникнення колапсу медичної системи країни. За словами Ляшка, при нинішній кількості госпіталізованих несправедливо встановлювати жорсткі карантинні обмеження через можливий згубний вплив на економіку.

Зазначимо, за минулу добу, 13 червня, в Україні госпіталізували 461 людину. Всього по країні станом на вечір вчорашнього дня були зайняті 6 399 ліжок для COVID-пацієнтів (15,69% від їхньої загальної кількості).

Нагадаємо, 9 червня МОЗ запропонувало Кабміну продовжити карантин в Україні на все літо, пом'якшивши при цьому протиепідемічні обмеження.

13 червня головний санлікар країни Ігор Кузін заявив, що нова хвиля коронавірусу прийде в Україну восени.