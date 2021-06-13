Коронавирус в Украине: в Минздраве озвучили дату новой волны (видео)

В министерстве надеются, что волна будет минимальной за счет вакцинации и того, что часть людей уже переболела COVID-19.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что новая волна коронавируса придет в страну осенью. Об этом он рассказал в эфире 1+1.

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По словам санврача, несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом в Украине, карантин все равно нужно продлевать, но с коррективами. Многие страны сейчас вносят изменения в ограничения, но ни одна не отменила их полностью.

"По крайней мере у нас останется масочный режим в помещениях даже если большинство мероприятий, направленных на противодействие коронавируса, будут отменены", — заявил Кузин.

Он также добавил, что несмотря на высокие темпы вакцинации населения, в США все равно остается масочный режим.

"Мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени и начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минимальной — не такой, как осенью прошлого года. Это может быть за счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть – вакцинирована", — подытожил Игорь Кузин.

В планах у Минздрава до конца лета привить от коронавируса 5 млн людей.

Напомним, в МОЗ предлагают продлить карантин до конца лета, а сами ограничения ослабить. Также 9 июня в Украину прибыла очередная партия вакцин Pfizer.