Четверта хвиля коронавірусу почнеться в Україні восени, — МОЗ (відео)

У міністерстві сподіваються, що хвиля буде мінімальною за рахунок вакцинації і того, що частина людей вже перехворіла COVID-19.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин заявив, що нова хвиля коронавірусу прийде в країну восени. Про це він розповів в ефірі 1 + 1.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами санлікаря, не дивлячись на стабільну ситуацію з коронавірусом в Україні, карантин все одно потрібно продовжувати, але з корективами. Багато країн зараз вносять зміни в обмеження, але жодна з них не скасувала їх повністю.

"Принаймні у нас залишиться масковий режим в приміщеннях навіть якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані", — заявив Кузін.

Він також додав, що попри високі темпи вакцинації населення, в США все одно залишається масковий режим.

"Ми розуміємо, що ГРВІ переважно зʼявляються в кінці осені та початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінімальною — не такою, як восени минулого року. Це може бути за рахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина — вакцинована ", — підсумував Ігор Кузин.

У планах у МОЗ до кінця літа прищепити від коронавірусу 5 млн людей.

Нагадаємо, в МОЗ пропонують продовжити карантин до кінця літа, а самі обмеження послабити. Також 9 червня в Україні прибула чергова партія вакцин Pfizer.