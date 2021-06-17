"Длинная история", - в "Укроборонпроме" назвали сроки строительства патронного завода

Для постройки завода нужно решить ряд проблем, среди которых — дефицит латуни в Украине.

Президент правления ГАХК "Артем" (входит в состав "Укроборонпрома) Владимир Зимин заявил, что патронный завод в Украине точно построят. В стране будет налажен цикл производства патронов и снарядов. Об этом он рассказал в комментарии для АрміяInform.

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По словам Зимина, строительство завода будет происходить с канадскими компаниями, если будет бесперебойное финансирование, то его можно сделать за 4 года.

"Патронный завод точно будет в Украине. Да, есть некоторые пробелы в полном цикле производства всех патронов и снарядов. Например, высококачественной латуни хватает. Но есть и много преимуществ в скорости строительства и запуска такого завода. Много времени занимает оформление новых участков для строительства. Поверьте, получение лицензии на участок, где использовать взрывоопасные и порохосодержащие изделия — очень длинная история. Но у нашего предприятия уже есть готовые такие участки, и не одна, и не только на Киевщине", — заявил президент правления.

По его словам, строительство завода за 4 года — это быстрее, чем в мировой практике.

Отметим, что из-за российской оккупации ОРДЛО, в Украине нет производства патронов. Единственный завод сейчас находится под контролем пророссийских боевиков "ЛНР".

Напомним, 1 июня "Укроборонпром" подписал соглашение с Канадой на строительство патронного завода. Впервые о необходимости патронного завода в Украине заговорили еще в 2016 году. Тогда планировалось построить его в центральной части Украины, а часть специалистов должны были выехать с луганского завода.