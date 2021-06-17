"Довга історія", — в "Укроборонпромі" назвали терміни будівництва патронного заводу

Для будівництва заводу потрібно вирішити ряд проблем, серед яких — дефіцит латуні в Україні.

Президент правління ДАХК "Артем" (входить до складу "Укроборонпрому) Володимир Зімін заявив, що патронний завод в Україні точно побудують. У країні буде налагоджений цикл виробництва патронів і снарядів. Про це він розповів у коментарі для АрміяInform.

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За словами Зіміна, будівництво заводу буде відбуватися з канадськими компаніями, якщо буде безперебійне фінансування, то його можна зробити за 4 роки.

"Патронний завод точно буде в Україні. Так, є деякі прогалини в повному циклі виробництва всіх патронів і снарядів. Наприклад, високоякісної латуні вистачає. Але є і багато переваг у швидкості будівництва і запуску такого заводу. Багато часу займає оформлення нових ділянок для будівництва. повірте, отримання ліцензії на ділянку, де використовувати вибухонебезпечні і пороховмісні вироби — дуже довга історія. Але в нашого підприємства вже є готові такі ділянки, і не одна, і не тільки на Київщині", — заявив президент правління.

За його словами, будівництво заводу за 4 роки — це швидше, ніж у світовій практиці.

Зазначимо, що через російську окупацію ОРДЛО, в Україні немає виробництва патронів. Єдиний завод наразі під контролем проросійських бойовиків "ЛНР".

Нагадаємо, що 1 червня "Укроборонпром" підписав угоду з Канадою на будівництво патронного заводу. Уперше про необхідність патронного заводу в Україні заговорили ще у 2016 році. Тоді планувалося побудувати його в центральній частині України, а частина фахівців повинні були виїхати з луганського заводу.