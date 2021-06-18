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Статистика коронавируса на 18 июня: 50 летальных случаев, выздоровели более 2 тыс человек

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Коронавирус, больница
Фото: УП | Медик ухаживает за пациентом, больным коронавирусом, в украинской больнице

За прошедший день больше всего человек скончались от COVID-19 в Харьковской области — 9 летальных случаев. Во всех регионах, кроме Киева, заболели менее сотни человек. 

За последние сутки Центр общественного здоровья зафиксировал 967 новых случаев заболевания коронавирусом в Украине. Пресс-служба Минздрава обнародовала статистику состоянием на 18 июня на официальном сайте.

Всего за 17 июня по Украине:

  • госпитализировали — 585 человек;
  • летальных исходов — 50;
  • выздоровели — 2312 человек;
  • вакцинировали — 81 713 человек (новый суточный рекорд).

За последние пять дней показатели смертности значительно колеблются, но не превышают 80 случаев в день. По данным СНБО, за прошедшие сутки больше всего человек скончались от коронавируса в Харьковской области — 9 случаев, при этом в Николаевской, Винницкой, Закарпатской, Черновицкой, Сумской, Тернопольской, Волынской и Кировоградской областях не зафиксировали ни одного летального случая.

Инфекцию COVID-19 диагностировали у 32 детей и 6 медработников. В четверг провели 51 199 тестирований на коронавирус, в том числе методом ПЦР — 25888, методом ИФА — 9342, экспресс-тестов на антиген — 15969.

Коронавирус, статистика, Минздрав
Статистика коронавируса на 18 июня от Минздрава
Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2 228 192 лица;
  • летальных исходов — 51 952;
  • выздоровели — 2 147 972 лица;
  • провели ПЦР-тестов — 10 629 744;
  • вакцинировали — 1 652 055 человек.

Больше всего случаев за последние сутки подтвердили в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях. Минздрав не располагает данными о заболеваемости в оккупированных районах Донбасса, Крыму и Севастополе. 

Количество заболевания COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев — 207 случаев;
  • Винницкая область — 7 случаев;
  • Волынская область — 16 случаев;
  • Днепропетровская область — 50 случаев;
  • Донецкая область — 61 случай;
  • Житомирская область — 27 случаев;
  • Закарпатская область — 9 случаев;
  • Запорожская область — 43 случая;
  • Ивано-Франковская область — 6 случаев;
  • Киевская область — 54 случая;
  • Кировоградская область — 10 случаев;
  • Луганская область — 14 случаев;
  • Львовская область — 38 случаев;
  • Николаевская область — 38 случаев;
  • Одесская область — 42 случая;
  • Полтавская область — 30 случаев;
  • Ровенская область — 41 случай;
  • Сумская область — 38 случаев;
  • Тернопольская область — 14 случаев;
  • Харьковская область — 68 случаев;
  • Херсонская область — 23 случая;
  • Хмельницкая область — 35 случаев;
  • Черкасская область — 46 случаев;
  • Черновицкая область — 28 случаев;
  • Черниговская область — 22 случая.

Состоянием на вечер 17 июня в Украине были заняты 5 778 из 40 628 коек для "ковидных" пациентов или 14,22% от общего количества. Из медицинских учреждений по всей стране выписали 896 человек, больше всего людей госпитализировали в Днепропетровской области (67). 