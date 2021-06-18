Статистика коронавірусу станом на 18 червня: 50 летальних випадків, одужали більше 2 тис. осіб

За минулий день найбільше людей померли від COVID-19 у Харківській області — 9 летальних випадків. У всіх регіонах, крім Києва, захворіли менше сотні осіб.

За останню добу Центр громадського здоров'я зафіксував 967 нових випадків захворювання коронавірусом в Україні. Пресслужба МОЗ оприлюднила статистику станом на 18 червня на офіційному сайті.

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Всього за 17 червня в Україні:

госпіталізували — 585 осіб;

летальних випадків — 50;

одужали — 2 312 осіб;

вакцинували — 81 713 осіб (новий добовий рекорд).

За останні п'ять днів показники смертності значно коливаються, але не перевищують 80 випадків на день. За даними РНБО, за минулу добу найбільше людей померли від коронавірусу в Харківській області — 9 випадків, при цьому в Миколаївській, Вінницькій, Закарпатській, Чернівецькій, Сумській, Тернопільській, Волинській та Кіровоградській областях не зафіксували жодного летального випадку.

Інфекцію COVID-19 діагностували у 32 дітей і 6 медпрацівників. У четвер провели 51 199 тестувань на коронавірус, зокрема методом ПЛР — 25 888, методом ІФА — 9 342, експрес-тестів на антиген — 15 969.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом на 18 червня від МОЗ Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 228 192 особи;

летальних випадків — 51 952;

одужали — 2 147 972 особи;

провели ПЛР-тестів — 10 629 744;

вакцинували — 1 652 055 осіб.

Найбільше випадків за останню добу підтвердили в Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) і Дніпропетровській (50) областях. МОЗ не має даних про захворюваність в окупованих районах Донбасу, Криму та Севастополі.

Кількість захворювання COVID-19 за добу в регіонах:

Київ — 207 випадків;

Вінницька область — 7 випадків;

Волинська область — 16 випадків;

Дніпропетровська область — 50 випадків;

Донецька область — 61 випадок;

Житомирська область — 27 випадків;

Закарпатська область — 9 випадків;

Запорізька область — 43 випадки;

Івано-Франківська область — 6 випадків;

Київська область — 54 випадки;

Кіровоградська область — 10 випадків;

Луганська область — 14 випадків;

Львівська область — 38 випадків;

Миколаївська область — 38 випадків;

Одеська область — 42 випадки;

Полтавська область — 30 випадків;

Рівненська область — 41 випадок;

Сумська область — 38 випадків;

Тернопільська область — 14 випадків;

Харківська область — 68 випадків;

Херсонська область — 23 випадки;

Хмельницька область — 35 випадків;

Черкаська область — 46 випадків;

Чернівецька область — 28 випадків;

Чернігівська область — 22 випадки.

Станом на вечір 17 червня в Україні були зайняті 5 778 із 40 628 ліжок для "ковідних" пацієнтів або 14,22% від загальної кількості. З медичних установ по всій країні виписали 896 осіб, найбільше людей госпіталізували в Дніпропетровській області (67).