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Коронавирус в Украине: за 17 июня госпитализировали больше полутысячи человек

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Фото: comments.ua | Госпитализация с коронавирусом

Всего по стране заняты 5 778 мест для COVID-пациентов (14,22% от их общего количества). За сутки меньше всего госпитализаций — три — в Тернопольской области.

По состоянию на вечер четверга, 17 июня, по Украине заняты 5 778 из 40 628 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него, что составляет 14,22% от их общего количества. Об этом свидетельствуют данные из официального сайта Минздрава Украины.

За 17 июня по стране с коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 584 человека. Выписали же за сутки из медучреждений 896 COVID-пациентов.

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 17 июня:

  • Днепропетровская область — 67 случаев;
  • Харьковская область — 57;
  • Одесская область — 49;
  • Запорожская область — 37;
  • г. Киев — 34.

Меньше всего госпитализаций COVID-пациентов за 17 июня в таких регионах:

  • Тернопольская область — 3 случая;
  • Луганская и Черниговская область — по 8;
  • Ивано-Франковская область — 9;
  • Закарпатская и Кировоградская области — по 11;
  • Ровенская область — 13.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 17 июня:

  • Донецкая область — 78 человек;
  • Ровенская область — 76;
  • Днепропетровская область — 67;
  • Харьковская область — 65;
  • Ивано-Франковская область — 60.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 17 июня:

  • Харьковская область — 25,63%;
  • Хмельницкая область — 24,91%;
  • Сумская область — 21,17%;
  • Донецкая область — 17,62%;
  • Херсонская область — 17,11%.

Всего же по состоянию на вечер 17 июня по Украине заняты 14,22% коек с централизованной подачей кислорода.

Отметим, за прошедшие сутки, 16 июня, по стране зафиксировали 1 188 новых случаев заражения COVID-19. За сутки от коронавируса в Украине умерли 55 человек.

Напомним, недавно глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина может избежать ситуации с коронавирусом, которая была в стране осенью и зимой прошлого года.