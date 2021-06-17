Коронавирус в Украине: за 17 июня госпитализировали больше полутысячи человек

Всего по стране заняты 5 778 мест для COVID-пациентов (14,22% от их общего количества). За сутки меньше всего госпитализаций — три — в Тернопольской области.

По состоянию на вечер четверга, 17 июня, по Украине заняты 5 778 из 40 628 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него, что составляет 14,22% от их общего количества. Об этом свидетельствуют данные из официального сайта Минздрава Украины.

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За 17 июня по стране с коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 584 человека. Выписали же за сутки из медучреждений 896 COVID-пациентов.

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 17 июня:

Днепропетровская область — 67 случаев;

Харьковская область — 57;

Одесская область — 49;

Запорожская область — 37;

г. Киев — 34.

Меньше всего госпитализаций COVID-пациентов за 17 июня в таких регионах:

Тернопольская область — 3 случая;

Луганская и Черниговская область — по 8;

Ивано-Франковская область — 9;

Закарпатская и Кировоградская области — по 11;

Ровенская область — 13.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 17 июня:

Донецкая область — 78 человек;

Ровенская область — 76;

Днепропетровская область — 67;

Харьковская область — 65;

Ивано-Франковская область — 60.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 17 июня:

Харьковская область — 25,63%;

Хмельницкая область — 24,91%;

Сумская область — 21,17%;

Донецкая область — 17,62%;

Херсонская область — 17,11%.

Всего же по состоянию на вечер 17 июня по Украине заняты 14,22% коек с централизованной подачей кислорода.

Отметим, за прошедшие сутки, 16 июня, по стране зафиксировали 1 188 новых случаев заражения COVID-19. За сутки от коронавируса в Украине умерли 55 человек.

Напомним, недавно глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина может избежать ситуации с коронавирусом, которая была в стране осенью и зимой прошлого года.