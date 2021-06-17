Коронавирус в Украине: за 17 июня госпитализировали больше полутысячи человек
Всего по стране заняты 5 778 мест для COVID-пациентов (14,22% от их общего количества). За сутки меньше всего госпитализаций — три — в Тернопольской области.
По состоянию на вечер четверга, 17 июня, по Украине заняты 5 778 из 40 628 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него, что составляет 14,22% от их общего количества. Об этом свидетельствуют данные из официального сайта Минздрава Украины.
За 17 июня по стране с коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 584 человека. Выписали же за сутки из медучреждений 896 COVID-пациентов.
Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 17 июня:
- Днепропетровская область — 67 случаев;
- Харьковская область — 57;
- Одесская область — 49;
- Запорожская область — 37;
- г. Киев — 34.
Меньше всего госпитализаций COVID-пациентов за 17 июня в таких регионах:
- Тернопольская область — 3 случая;
- Луганская и Черниговская область — по 8;
- Ивано-Франковская область — 9;
- Закарпатская и Кировоградская области — по 11;
- Ровенская область — 13.
Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 17 июня:
- Донецкая область — 78 человек;
- Ровенская область — 76;
- Днепропетровская область — 67;
- Харьковская область — 65;
- Ивано-Франковская область — 60.
Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 17 июня:
- Харьковская область — 25,63%;
- Хмельницкая область — 24,91%;
- Сумская область — 21,17%;
- Донецкая область — 17,62%;
- Херсонская область — 17,11%.
Всего же по состоянию на вечер 17 июня по Украине заняты 14,22% коек с централизованной подачей кислорода.
Отметим, за прошедшие сутки, 16 июня, по стране зафиксировали 1 188 новых случаев заражения COVID-19. За сутки от коронавируса в Украине умерли 55 человек.
Напомним, недавно глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина может избежать ситуации с коронавирусом, которая была в стране осенью и зимой прошлого года.