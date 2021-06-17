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Коронавірус в Україні: за 17 червня госпіталізували більше півтисячі людей

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Фото: comments.ua | Госпіталізація з коронавірусом

Усього в країні зайняті 5 778 місць для COVID-пацієнтів (14,22% від їхньої загальної кількості). За добу найменше госпіталізацій — три — у Тернопільській області.

Станом на вечір четверга, 17 червня, в Україні зайняті 5 778 із 40 628 ліжок для пацієнтів із коронавірусом або підозрою на нього, що становить 14,22% від їхньої загальної кількості. Про це свідчать дані з офіційного сайту МОЗ України.

За 17 червня в країні з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 584 людини. Виписали ж за добу з медустанов 896 COVID-пацієнтів.

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 17 червня:

  • Дніпропетровська область — 67 випадків;
  • Харківська область — 57;
  • Одеська область — 49;
  • Запорізька область — 37;
  • м. Київ — 34.

Найменше госпіталізацій COVID-пацієнтів за 17 червня в таких регіонах:

  • Тернопільська область — 3 випадки;
  • Луганська та Чернігівська області — по 8;
  • Івано-Франківська область — 9;
  • Закарпатська та Кіровоградська області — по 11;
  • Рівненська область — 13.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 17 червня:

  • Донецька область — 78 осіб;
  • Рівненська область — 76;
  • Дніпропетровська область — 67;
  • Харківська область — 65;
  • Івано-Франківська область — 60.

Лідери серед регіонів за завантаженістю "кисневих" ліжок станом на 17 червня:

  • Харківська область — 25,63%;
  • Хмельницька область — 24,91%;
  • Сумська область — 21,17%;
  • Донецька область — 17,62%;
  • Херсонська область — 17,11%.

Усього ж станом на вечір 17 червня в Україні зайняті 14,22% ліжок вз централізованою подачею кисню.

Зазначимо, за минулу добу, 16 червня, в країні зафіксували 1 188 нових випадків зараження COVID-19. За добу від коронавірусу в Україні померли 55 людей.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути ситуації з коронавірусом, яка була в країні восени і взимку минулого року.