Коронавірус в Україні: за 17 червня госпіталізували більше півтисячі людей
Усього в країні зайняті 5 778 місць для COVID-пацієнтів (14,22% від їхньої загальної кількості). За добу найменше госпіталізацій — три — у Тернопільській області.
Станом на вечір четверга, 17 червня, в Україні зайняті 5 778 із 40 628 ліжок для пацієнтів із коронавірусом або підозрою на нього, що становить 14,22% від їхньої загальної кількості. Про це свідчать дані з офіційного сайту МОЗ України.
За 17 червня в країні з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 584 людини. Виписали ж за добу з медустанов 896 COVID-пацієнтів.
Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 17 червня:
- Дніпропетровська область — 67 випадків;
- Харківська область — 57;
- Одеська область — 49;
- Запорізька область — 37;
- м. Київ — 34.
Найменше госпіталізацій COVID-пацієнтів за 17 червня в таких регіонах:
- Тернопільська область — 3 випадки;
- Луганська та Чернігівська області — по 8;
- Івано-Франківська область — 9;
- Закарпатська та Кіровоградська області — по 11;
- Рівненська область — 13.
Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 17 червня:
- Донецька область — 78 осіб;
- Рівненська область — 76;
- Дніпропетровська область — 67;
- Харківська область — 65;
- Івано-Франківська область — 60.
Лідери серед регіонів за завантаженістю "кисневих" ліжок станом на 17 червня:
- Харківська область — 25,63%;
- Хмельницька область — 24,91%;
- Сумська область — 21,17%;
- Донецька область — 17,62%;
- Херсонська область — 17,11%.
Усього ж станом на вечір 17 червня в Україні зайняті 14,22% ліжок вз централізованою подачею кисню.
Зазначимо, за минулу добу, 16 червня, в країні зафіксували 1 188 нових випадків зараження COVID-19. За добу від коронавірусу в Україні померли 55 людей.
Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути ситуації з коронавірусом, яка була в країні восени і взимку минулого року.