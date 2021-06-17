Коронавірус в Україні: за 17 червня госпіталізували більше півтисячі людей

Усього в країні зайняті 5 778 місць для COVID-пацієнтів (14,22% від їхньої загальної кількості). За добу найменше госпіталізацій — три — у Тернопільській області.

Станом на вечір четверга, 17 червня, в Україні зайняті 5 778 із 40 628 ліжок для пацієнтів із коронавірусом або підозрою на нього, що становить 14,22% від їхньої загальної кількості. Про це свідчать дані з офіційного сайту МОЗ України.

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За 17 червня в країні з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 584 людини. Виписали ж за добу з медустанов 896 COVID-пацієнтів.

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 17 червня:

Дніпропетровська область — 67 випадків;

Харківська область — 57;

Одеська область — 49;

Запорізька область — 37;

м. Київ — 34.

Найменше госпіталізацій COVID-пацієнтів за 17 червня в таких регіонах:

Тернопільська область — 3 випадки;

Луганська та Чернігівська області — по 8;

Івано-Франківська область — 9;

Закарпатська та Кіровоградська області — по 11;

Рівненська область — 13.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 17 червня:

Донецька область — 78 осіб;

Рівненська область — 76;

Дніпропетровська область — 67;

Харківська область — 65;

Івано-Франківська область — 60.

Лідери серед регіонів за завантаженістю "кисневих" ліжок станом на 17 червня:

Харківська область — 25,63%;

Хмельницька область — 24,91%;

Сумська область — 21,17%;

Донецька область — 17,62%;

Херсонська область — 17,11%.

Усього ж станом на вечір 17 червня в Україні зайняті 14,22% ліжок вз централізованою подачею кисню.

Зазначимо, за минулу добу, 16 червня, в країні зафіксували 1 188 нових випадків зараження COVID-19. За добу від коронавірусу в Україні померли 55 людей.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути ситуації з коронавірусом, яка була в країні восени і взимку минулого року.