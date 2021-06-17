Статистика коронавірусу на 17 червня: 55 летальних випадків, найбільше хворих у Києві
Ось уже п'яту добу поспіль кількість хворих коронавірусом значно збільшується, порівняно з попереднім днем приріст склав 143 людини.
За добу в Україні зафіксували 1188 нових випадків захворювання COVID-19. Пресслужба Міністерства охорони здоровʼя опублікувала статистику станом на 17 червня на офіційному сайті.
За останню добу в Україні:
- летальних випадків — 55;
- госпіталізували — 601 людину;
- одужали — 4682 людини;
- вакцинували — 76 538 осіб.
Серед захворілих українців виявилися 62 дитини і 6 медпрацівників. За 16 червня по всій країні протестували на коронавірус 55 296 осіб, зокрема методом ПЛР — 27 036 осіб, методом ІФА — 10 538 осіб, експрес-тестами на антиген — 17 722 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 227 225 осіб;
- одужали — 2 145 660 осіб;
- летальних випадків — 51 902;
- проведено ПЛР-тестів — 1 060 3856.
За минулу добу найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом зафіксували в Києві (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київської (60) та Запорізькій (58) областях. У МОЗ немає інформації про ситуацію в ОРДЛО, а також в окупованому Криму і Севастополі.
Кількість захворювань на добу по регіонах України:
- Київ — 251 випадок;
- Вінницька область — 43 випадки;
- Волинська область — 36 випадків;
- Дніпропетровська область — 78 випадків;
- Донецька область — 51 випадок;
- Житомирська область — 35 випадків;
- Закарпатська область — 26 випадків;
- Запорізька область — 58 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 випадків;
- Київська область — 60 випадків;
- Кіровоградська область — 12 випадків;
- Луганська область — 21 випадок;
- Львівська область — 45 випадків;
- Миколаївська область — 43 випадки;
- Одеська область — 21 випадок;
- Полтавська область — 54 випадки;
- Рівненська область — 23 випадки;
- Сумська область — 46 випадків;
- Тернопільська область — 13 випадків;
- Харківська область — 96 випадків;
- Херсонська область — 37 випадків;
- Хмельницька область — 42 випадки;
- Черкаська область — 41 випадок;
- Чернівецька область — 23 випадки;
- Чернігівська область — 19 випадків.
Варто зазначити, що загальна кількість хворих в Україні зростає вже пʼятий день поспіль. Так 12 червня медики зафіксували 857 випадків зараження, 13 червня — 420 випадків, 14 червня — 1 014 випадків, 15 червня — 1045 випадків.
Раніше ВООЗ повідомила, що захворюваність COVID-19 знижується в пʼяти регіонах світу з шести, загалом вона зменшилася на 12%, тоді як смертність — на 2%. За минулий тиждень по всьому світу захворіли 2,66 мільйонів осіб і померли 72,5 тисяч осіб.