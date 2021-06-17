Статистика коронавірусу на 17 червня: 55 летальних випадків, найбільше хворих у Києві

Ось уже п'яту добу поспіль кількість хворих коронавірусом значно збільшується, порівняно з попереднім днем приріст склав 143 людини.

За добу в Україні зафіксували 1188 нових випадків захворювання COVID-19. Пресслужба Міністерства охорони здоровʼя опублікувала статистику станом на 17 червня на офіційному сайті.

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За останню добу в Україні:

летальних випадків — 55;

госпіталізували — 601 людину;

одужали — 4682 людини;

вакцинували — 76 538 осіб.

Серед захворілих українців виявилися 62 дитини і 6 медпрацівників. За 16 червня по всій країні протестували на коронавірус 55 296 осіб, зокрема методом ПЛР — 27 036 осіб, методом ІФА — 10 538 осіб, експрес-тестами на антиген — 17 722 особи.

[ + – ] Статистика коронавірусу від МОЗ на 17 червня Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 227 225 осіб;

одужали — 2 145 660 осіб;

летальних випадків — 51 902;

проведено ПЛР-тестів — 1 060 3856.

За минулу добу найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом зафіксували в Києві (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київської (60) та Запорізькій (58) областях. У МОЗ немає інформації про ситуацію в ОРДЛО, а також в окупованому Криму і Севастополі.

Кількість захворювань на добу по регіонах України:

Київ — 251 випадок;

Вінницька область — 43 випадки;

Волинська область — 36 випадків;

Дніпропетровська область — 78 випадків;

Донецька область — 51 випадок;

Житомирська область — 35 випадків;

Закарпатська область — 26 випадків;

Запорізька область — 58 випадків;

Івано-Франківська область — 14 випадків;

Київська область — 60 випадків;

Кіровоградська область — 12 випадків;

Луганська область — 21 випадок;

Львівська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 43 випадки;

Одеська область — 21 випадок;

Полтавська область — 54 випадки;

Рівненська область — 23 випадки;

Сумська область — 46 випадків;

Тернопільська область — 13 випадків;

Харківська область — 96 випадків;

Херсонська область — 37 випадків;

Хмельницька область — 42 випадки;

Черкаська область — 41 випадок;

Чернівецька область — 23 випадки;

Чернігівська область — 19 випадків.

Варто зазначити, що загальна кількість хворих в Україні зростає вже пʼятий день поспіль. Так 12 червня медики зафіксували 857 випадків зараження, 13 червня — 420 випадків, 14 червня — 1 014 випадків, 15 червня — 1045 випадків.

Раніше ВООЗ повідомила, що захворюваність COVID-19 знижується в пʼяти регіонах світу з шести, загалом вона зменшилася на 12%, тоді як смертність — на 2%. За минулий тиждень по всьому світу захворіли 2,66 мільйонів осіб і померли 72,5 тисяч осіб.