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Статистика коронавірусу на 17 червня: 55 летальних випадків, найбільше хворих у Києві

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Коронавірус, лікарня, лікар
Фото: Чернівецька ОДА | Лікар міряє тиск пацієнтові з коронавірусом у чернівецькій лікарні

Ось уже п'яту добу поспіль кількість хворих коронавірусом значно збільшується, порівняно з попереднім днем приріст склав 143 людини.

За добу в Україні зафіксували 1188 нових випадків захворювання COVID-19. Пресслужба Міністерства охорони здоровʼя опублікувала статистику станом на 17 червня на офіційному сайті.

За останню добу в Україні:

  • летальних випадків — 55;
  • госпіталізували — 601 людину;
  • одужали — 4682 людини;
  • вакцинували — 76 538 осіб.

Серед захворілих українців виявилися 62 дитини і 6 медпрацівників. За 16 червня по всій країні протестували на коронавірус 55 296 осіб, зокрема методом ПЛР — 27 036 осіб, методом ІФА — 10 538 осіб, експрес-тестами на антиген — 17 722 особи.

Статистика коронавірусу, МОЗ
Статистика коронавірусу від МОЗ на 17 червня
Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 227 225 осіб;
  • одужали — 2 145 660 осіб;
  • летальних випадків — 51 902;
  • проведено ПЛР-тестів — 1 060 3856.

За минулу добу найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом зафіксували в Києві (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київської (60) та Запорізькій (58) областях. У МОЗ немає інформації про ситуацію в ОРДЛО, а також в окупованому Криму і Севастополі.

Кількість захворювань на добу по регіонах України:

  • Київ — 251 випадок;
  • Вінницька область — 43 випадки;
  • Волинська область — 36 випадків;
  • Дніпропетровська область — 78 випадків;
  • Донецька область — 51 випадок;
  • Житомирська область — 35 випадків;
  • Закарпатська область — 26 випадків;
  • Запорізька область — 58 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 випадків;
  • Київська область — 60 випадків;
  • Кіровоградська область — 12 випадків;
  • Луганська область — 21 випадок;
  • Львівська область — 45 випадків;
  • Миколаївська область — 43 випадки;
  • Одеська область — 21 випадок;
  • Полтавська область — 54 випадки;
  • Рівненська область — 23 випадки;
  • Сумська область — 46 випадків;
  • Тернопільська область — 13 випадків;
  • Харківська область — 96 випадків;
  • Херсонська область — 37 випадків;
  • Хмельницька область — 42 випадки;
  • Черкаська область — 41 випадок;
  • Чернівецька область — 23 випадки;
  • Чернігівська область — 19 випадків.

Варто зазначити, що загальна кількість хворих в Україні зростає вже пʼятий день поспіль. Так 12 червня медики зафіксували 857 випадків зараження, 13 червня — 420 випадків, 14 червня — 1 014 випадків, 15 червня — 1045 випадків.

Раніше ВООЗ повідомила, що захворюваність COVID-19 знижується в пʼяти регіонах світу з шести, загалом вона зменшилася на 12%, тоді як смертність — на 2%. За минулий тиждень по всьому світу захворіли 2,66 мільйонів осіб і померли 72,5 тисяч осіб.