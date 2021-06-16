Захворюваність коронавірусом знижується в п'яти регіонах світу з шести, — ВООЗ

Поки не вдається зупинити поширення штамів коронавірусу, віднесених до "варіантів, що викликають стурбованість".

2,66 млн випадків зараження коронавірусом і більше 72,5 тис. летальних випадків було зареєстровано у світі на минулому тижні, повідомила Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ). Порівняно з попередніми сімома днями захворюваність знизилася на 12%, а смертність — на 2%.

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Захворюваність зросла тільки в одному глобальному регіоні ВООЗ з шести — в Африці (на 44%). У Південно-Східній Азії вона впала на 27%, а Європі — на 13%.

ВООЗ зазначає, що поки не вдається зупинити поширення штамів коронавірусу, віднесених до "варіантів, що викликають стурбованість" (variants of concern, VOC), це:

штам "Альфа", виявлений у вересні 2020 року у Великій Британії, присутній в 172 країнах, тижнем раніше їх було на 11 менше.

штам "Гамма", який був виявлений у вересні в Бразилії, за сім днів розширився з 64 до 68 держав.

штам "Дельта", який відомий з жовтня 2020 року саме його виявили в Індії, проник за тиждень в шість нових країн, і зараз їх 80.

[ + – ] Щотижнева динаміка захворюваності та смертності

Найбільше тих, що заразилися за минулий тиждень було виявлено в Індії — 630 тис.

В Африці за тиждень смертність зросла на 20%. Її зростання фіксується і у Південно-Східній Азії (на 12%).

Знизилася смертність в Європі (на 17%) і Північній і Південній Америці (на 7%).

Нагадаємо, індійський штам "Дельта" швидко поширюється в Португалії, Росії та Великобританії. Вчені НАНУ вважають, що що нова хвиля коронавірусу може початися зі сходу України. Для відстрочки поширення вірусу, потрібно посилити контроль на кордоні між Україною і Росією. Зараз частка індійського штаму в Україні невідома.

У ВООЗ заявляли, що індійський штам коронавірусу може закріпитися в Європі через ослаблення карантину. В середині травня ВООЗ визнала індійський штам коронавірусу "загрозою глобального масштабу", заявивши, він швидше поширюється і може обходити деякі види захисту.