Заболеваемость коронавирусом снижается в пяти регионах мира из шести, — ВОЗ

Пока не удается остановить распространение штаммов коронавируса, отнесенных к "вариантам, вызывающим обеспокоенность".

2,66 млн случаев заражения коронавирусом и более 72,5 тыс. летальных исходов было зарегистрировано в мире на минувшей неделе, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, а смертность – на 2%.

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Заболеваемость выросла только в одном глобальном регионе ВОЗ из шести – в Африке (на 44%). В Юго-Восточной Азии она упала на 27%, а Европе – на 13%.

ВОЗ отмечает, что пока не удается остановить распространение штаммов коронавируса, отнесенных к "вариантам, вызывающим обеспокоенность" (variants of concern, VOC). Это:

штамм "Альфа", обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует в 172 странах, неделей раньше их было на 11 меньше.

штамм "Гамма", который был выявлен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширился с 64 до 68 государств.

штамм "Дельта", который известен с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, проник за неделю в шесть новых стран, и на данный момент их 80.

[ + – ] Еженедельная динамика заболеваемости и смертности

Больше всего заразившихся за минувшую неделю было выявлено в Индии – 630 тыс.

В Африке за неделю смертность выросла на 20%. Рост ее отмечен и в Юго-Восточной Азии (на 12%).

Снизилась смертность в Европе (на 17%) и Северной и Южной Америке (на 7%).

Напомним, индийский штамм "Дельта" быстро распространяется в Португалии, России и Великобритании. Ученые НАНУ считают, что что новая волна коронавируса может начаться с востока Украины. Для отсрочки распространения вируса, нужно усилить контроль на границе между Украиной и Россией. На данный момент доля индийского штамма в Украине неизвестна.

В ВОЗ заявляли, что индийский штамм коронавируса может закрепиться в Европе из-за ослабления карантина. В середине мая ВОЗ признала индийский штамм коронавируса "угрозой глобального масштаба", заявив, он быстрее распространяется и может обходить некоторые виды защиты.