Украине грозит заразный индийский штамм коронавируса, - НАН (инфографика)

Более опасный штамм COVID-19 может прийти в нашу страну из России, где около четверти всех случаев - индийской "дельты"

Представители Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Винницкого национального университета представили результаты анализа данных по распространению индийского штамма коронавируса в Украине и Европе. Результаты были опубликованы на сайте НАНУ.

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Согласно исследованию, индийский штамм "Дельта" быстро распространяется в Португалии, России и Великобритании. Ученые отдельно делают акцент на том, что в Британии вирус заражает людей несмотря на 60% вакцинации населения. Но на данный момент уровень смертности не растет, коронавирус заражает молодежь и население, которое не получило вакцину.

[ + – ] Количество выявления коронавируса на 1 млн населения

В России также наблюдается рост заболеваемости, особенно в Москве и Питере. Из-за этого там усиливают карантин. Уровень заражений индийским штаммом там достигает 25% от всего числа. Однако выборка небольшая.

[ + – ] Госпитализации с коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге

Исходя из этого в НАН прогнозируют, что новая волна коронавируса может начаться с востока Украины. Для отсрочки распространения вируса, нужно сейчас усилить контроль между Украиной и вышеперечисленными странами. На данный момент доля индийского штамма коронавируса в Украине неизвестна. Если контроля не будет, то новая волна может стать выше, чем предыдущие, особенно по уровню загруженности на медучреждения.

[ + – ] Доля индийского штамма

В целом уровень заболеваемости в Украине схож с европейским. Кроме Британии и Португалии ситуация во всех странах становится лучше.

[ + – ] Количество новых случаев в Европе на 1 млн населения

Индийский штамм коронавируса на 60% более заразный, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а также в 1,45 раза чаще приводит к реанимации. Но согласно последним исследованиям, эффективность вакцинации в основном сохраняется.

Напомним, в ВОЗ заявляли, что индийский штамм коронавируса может закрепиться в Европе из-за ослабления карантина. В середине мая ВОЗ признала индийский штамм коронавируса "угрозой глобального масштаба", заявив, что тот быстрее распространяется и может обходить некоторые виды защиты.