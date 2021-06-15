Україні загрожує заразний індійський штам коронавірусу, — НАН (інфографіка)

Небезпечніший штам COVID-19 може прийти в нашу країну з Росії, де близько чверті всіх випадків — індійської "дельти"

Представники Національної академії наук України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Вінницького національного університету представили результати аналізу даних щодо поширення індійського штаму коронавірусу в Україні та Європі. Результати були опубліковані на сайті НАНУ.

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Згідно з дослідженням, індійський штам "Дельта" швидко поширюється в Португалії, Росії та Великобританії. Вчені окремо роблять акцент на тому, що в Британії вірус заражає людей незважаючи на 60% вакцинації населення. Але зараз рівень смертності не росте, коронавірус заражає молодь і населення, яке не отримало вакцину.

[ + – ] Кількість виявлення коронавірусу на 1 млн населення

У Росії також спостерігається зростання захворюваності, особливо в Москві і Пітері. Через це там підсилюють карантин. Рівень заражень індійським штамом там досягає 25% від усього числа. Однак вибірка невелика.

[ + – ] Госпіталізації з коронавірусом у Москві і Санкт-Петербурзі

Виходячи з цього, в НАН прогнозують, що нова хвиля коронавірусу може початися зі сходу України. Для відстрочки поширення вірусу, потрібно зараз посилити контроль між Україною і перерахованими вище країнами. Зараз частка індійського штаму коронавірусу в Україні невідома. Якщо контролю не буде, то нова хвиля може стати вищою, ніж попередні, особливо за рівнем завантаженості на медустанови.

[ + – ] Частка індійського штаму

Загалом рівень захворюваності в Україні схожий з європейським. Крім Британії та Португалії ситуація у всіх країнах стає кращою.

[ + – ] Кількість нових випадків в Європі на 1 млн населення

Індійський штам коронавірусу на 60% заразніший, у 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації, а також в 1,45 рази частіше призводить до реанімації. Але, згідно з останніми дослідженнями, ефективність вакцинації переважно зберігається.

Нагадаємо, в ВООЗ заявляли, що індійський штам коронавірусу може закріпитися в Європі через ослаблення карантину. В середині травня ВООЗ визнала індійський штам коронавірусу "загрозою глобального масштабу", заявивши, що той швидше поширюється і може обходити деякі види захисту.