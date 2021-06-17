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Статистика коронавируса на 17 июня: 55 летальных случаев, больше всего больных в Киеве

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Коронавирус, больница, врач
Фото: Чернівецька ОДА | Врач меряет давление пациенту с коронавирусом в черновицкой больнице

Вот уже пятые сутки подряд количество заболевших коронавирусом значительно увеличивается, по сравнению с предыдущим днем прирост составил 143 человека. 

За сутки в Украине зафиксировали 1188 новых случаев заболевания COVID-19. Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала статистику состоянием на 17 июня на официальном сайте. 

За последние сутки в Украине:

  • летальных исходов — 55;
  • госпитализировали — 601 человека;
  • выздоровели — 4682 человека;
  • вакцинировали — 76 538 человек. 

Среди заболевших украинцев оказались 62 ребенка и 6 медработников. За 16 июня по всей стране протестировали на коронавирус 55 296 человек, в том числе методом ПЦР — 27 036 человек, методом ИФА — 10 538 человек, экспресс-тестами на антиген — 17 722 человека.

Статистика коронавируса, Минздрав
Статистика коронавируса от Минздрава на 17 июня
Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2 227 225 человек;
  • выздоровели — 2 145 660 человек;
  • летальных исходов — 51 902;
  • проведено ПЦР-тестов — 1 060 3856.

За прошедшие сутки наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях. У Минздрава нет информации о ситуации в ОРДЛО, а также в оккупированном Крыму и Севастополе. 

Количество заболеваний за сутки по регионам Украины:

  • Киев — 251 случай;
  • Винницкая область — 43 случая;
  • Волынская область — 36 случаев;
  • Днепропетровская область — 78 случаев;
  • Донецкая область — 51 случай;
  • Житомирская область — 35 случаев;
  • Закарпатская область — 26 случаев;
  • Запорожская область — 58 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 14 случаев;
  • Киевская область — 60 случаев;
  • Кировоградская область — 12 случаев;
  • Луганская область — 21 случай;
  • Львовская область — 45 случаев;
  • Николаевская область — 43 случая;
  • Одесская область — 21 случай;
  • Полтавская область — 54 случая;
  • Ровенская область — 23 случая;
  • Сумская область — 46 случаев;
  • Тернопольская область — 13 случаев;
  • Харьковская область — 96 случаев;
  • Херсонская область — 37 случаев;
  • Хмельницкая область — 42 случая;
  • Черкасская область — 41 случай;
  • Черновицкая область — 23 случая;
  • Черниговская область — 19 случаев.

Стоит отметить, что общее количество заболевших в Украине растет уже пятый день подряд. Так 12 июня медики зафиксировали 857 случаев заражения, 13 июня — 420 случаев, 14 июня — 1 014 случаев, 15 июня — 1045 случаев.

Ранее ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID-19 снижается в пяти регионах мира из шести, в целом она уменьшилась на 12%, тогда как смертность — на 2%. За прошлую неделю по всему миру заболели 2,66 миллионов человек, и скончались 72,5 тысяч человек.  