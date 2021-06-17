Статистика коронавируса на 17 июня: 55 летальных случаев, больше всего больных в Киеве
Вот уже пятые сутки подряд количество заболевших коронавирусом значительно увеличивается, по сравнению с предыдущим днем прирост составил 143 человека.
За сутки в Украине зафиксировали 1188 новых случаев заболевания COVID-19. Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала статистику состоянием на 17 июня на официальном сайте.
За последние сутки в Украине:
- летальных исходов — 55;
- госпитализировали — 601 человека;
- выздоровели — 4682 человека;
- вакцинировали — 76 538 человек.
Среди заболевших украинцев оказались 62 ребенка и 6 медработников. За 16 июня по всей стране протестировали на коронавирус 55 296 человек, в том числе методом ПЦР — 27 036 человек, методом ИФА — 10 538 человек, экспресс-тестами на антиген — 17 722 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 227 225 человек;
- выздоровели — 2 145 660 человек;
- летальных исходов — 51 902;
- проведено ПЦР-тестов — 1 060 3856.
За прошедшие сутки наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях. У Минздрава нет информации о ситуации в ОРДЛО, а также в оккупированном Крыму и Севастополе.
Количество заболеваний за сутки по регионам Украины:
- Киев — 251 случай;
- Винницкая область — 43 случая;
- Волынская область — 36 случаев;
- Днепропетровская область — 78 случаев;
- Донецкая область — 51 случай;
- Житомирская область — 35 случаев;
- Закарпатская область — 26 случаев;
- Запорожская область — 58 случаев;
- Ивано-Франковская область — 14 случаев;
- Киевская область — 60 случаев;
- Кировоградская область — 12 случаев;
- Луганская область — 21 случай;
- Львовская область — 45 случаев;
- Николаевская область — 43 случая;
- Одесская область — 21 случай;
- Полтавская область — 54 случая;
- Ровенская область — 23 случая;
- Сумская область — 46 случаев;
- Тернопольская область — 13 случаев;
- Харьковская область — 96 случаев;
- Херсонская область — 37 случаев;
- Хмельницкая область — 42 случая;
- Черкасская область — 41 случай;
- Черновицкая область — 23 случая;
- Черниговская область — 19 случаев.
Стоит отметить, что общее количество заболевших в Украине растет уже пятый день подряд. Так 12 июня медики зафиксировали 857 случаев заражения, 13 июня — 420 случаев, 14 июня — 1 014 случаев, 15 июня — 1045 случаев.
Ранее ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID-19 снижается в пяти регионах мира из шести, в целом она уменьшилась на 12%, тогда как смертность — на 2%. За прошлую неделю по всему миру заболели 2,66 миллионов человек, и скончались 72,5 тысяч человек.