Статистика коронавируса на 17 июня: 55 летальных случаев, больше всего больных в Киеве

Вот уже пятые сутки подряд количество заболевших коронавирусом значительно увеличивается, по сравнению с предыдущим днем прирост составил 143 человека.

За сутки в Украине зафиксировали 1188 новых случаев заболевания COVID-19. Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала статистику состоянием на 17 июня на официальном сайте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

За последние сутки в Украине:

летальных исходов — 55;

госпитализировали — 601 человека;

выздоровели — 4682 человека;

вакцинировали — 76 538 человек.

Среди заболевших украинцев оказались 62 ребенка и 6 медработников. За 16 июня по всей стране протестировали на коронавирус 55 296 человек, в том числе методом ПЦР — 27 036 человек, методом ИФА — 10 538 человек, экспресс-тестами на антиген — 17 722 человека.

[ + – ] Статистика коронавируса от Минздрава на 17 июня Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 227 225 человек;

выздоровели — 2 145 660 человек;

летальных исходов — 51 902;

проведено ПЦР-тестов — 1 060 3856.

За прошедшие сутки наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях. У Минздрава нет информации о ситуации в ОРДЛО, а также в оккупированном Крыму и Севастополе.

Количество заболеваний за сутки по регионам Украины:

Киев — 251 случай;

Винницкая область — 43 случая;

Волынская область — 36 случаев;

Днепропетровская область — 78 случаев;

Донецкая область — 51 случай;

Житомирская область — 35 случаев;

Закарпатская область — 26 случаев;

Запорожская область — 58 случаев;

Ивано-Франковская область — 14 случаев;

Киевская область — 60 случаев;

Кировоградская область — 12 случаев;

Луганская область — 21 случай;

Львовская область — 45 случаев;

Николаевская область — 43 случая;

Одесская область — 21 случай;

Полтавская область — 54 случая;

Ровенская область — 23 случая;

Сумская область — 46 случаев;

Тернопольская область — 13 случаев;

Харьковская область — 96 случаев;

Херсонская область — 37 случаев;

Хмельницкая область — 42 случая;

Черкасская область — 41 случай;

Черновицкая область — 23 случая;

Черниговская область — 19 случаев.

Стоит отметить, что общее количество заболевших в Украине растет уже пятый день подряд. Так 12 июня медики зафиксировали 857 случаев заражения, 13 июня — 420 случаев, 14 июня — 1 014 случаев, 15 июня — 1045 случаев.

Ранее ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID-19 снижается в пяти регионах мира из шести, в целом она уменьшилась на 12%, тогда как смертность — на 2%. За прошлую неделю по всему миру заболели 2,66 миллионов человек, и скончались 72,5 тысяч человек.