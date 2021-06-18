Экс-депутат ВРУ обвинила семью из Нововолынска в развращении ребенка

В отношении Сергея Макарчука и Надежды Троць открыли около 20 уголовных производств из-за конфликта с матерью трехлетнего Матвея, утверждает Ирина Суслова.

В городе Нововолынск отец якобы забрал 3-летнего сына у матери, мачеха развращает его пикантными играми в постели. Об этом бывший народный депутат Ирина Суслова написала в Facebook со слов матери — Марии Кузнецовой.

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По словам женщины, в апреле 2020 года отец Сергей Макарчук забрал трехлетнего Матвея из дома бабушки в присутствии полиции. Пожилая женщина вступилась за внука, поэтому мужчина несколько раз сильно ее толкнул. Матвей часто болеет, недавно его выписали из реанимации. Мария утверждает, что врачи проводили манипуляции с ребенком без ее согласия, а когда женщина пыталась увидеться с ребенком — отец ее избил.

Ирина Суслова опубликовала видео, на котором якобы запечатлен Матвей и его мачеха Надежда, однако не указала его источник. По словам политика, женщину подозревают в развращении ребенка.

"В сеть попали видео, где она спит на одной кровати с ребенком, долго целует его в губы и говорит: "Матвийос, я понимаю, что ты очень возбуждьонний, но я не хочу быть сверху". На другом видео он без белья, а женщина полуголая трется об него", — написала Суслова. Впрочем, второго видео в открытом доступе нет.

Как пишет Ирина Суслова, против Сергея и Надежды открыто уголовное производство о развращении и около 20 правонарушениях. Она обратилась к полиции и органам опеки Волынской области с просьбой проверить условия, в которых живет мальчик.

"Добиться реального наказания не получается. Удивительная "лояльность" что суда, что Нацполиции", — пишет бывший член ВРУ.

[ + – ] Пост Ирины Сусловой в Фейсбуке Фото: Скриншот [ + – ] Продолжение поста Ирины Сусловой в Фейсбук Фото: Скриншот

Ирина Суслова добавила, что "Женское движение "За Будущее" уже направила обращение Уполномоченному Верховной Рады по правам человека и готовит еще одно обращение к Офису Генерального прокурора с требованием взять дело под личный контроль.

Сергей Макарчук в комментарии "Нововолинському информационному порталу" подтвердил, что забрал ребенка из села Черников, где живет бабушка Матвея. По его словам, на тот момент ребенок более трех дней был сам по себе, а Мария гуляла в соседнем городе. Он также отрицает насилие по отношению к бывшей сожительнице.

"Я позвонил на 102. Полиция ехала более 2 часов и по дороге звонила Марии. Та отказалась ехать к детям, потом еще сказала, что я автомобиль ей не купил, чтобы она ездила куда захочет. Это может подтвердить полиция… Она приехала позже в состоянии алкогольного опьянения", — утверждает Сергей.

Его жена Надежда Троць рассказала изданию "БУГ", что Мария Кузнецова постоянно пытается ее опорочить:

"Все время меня унижает. В 2017 году я болела онко, то она кричала: чтобы тебя рак додушил. Не давала спокойно жить, теперь с меня издевается. На сайте знакомств выставила мое фото и номер телефона, после чего мне стали звонить мужчины".

До этого в Харькове девочку едва не задушили родители, которые решили развестись. Во время конфликта отец схватил ребенка, крепко прижал к себе и отказывался отпускать, несмотря на рыдания малышки.