Членкиня комітету ВР з прав людини звинуватила сім'ю з Нововолинська в розбещенні дитини

Щодо Сергія Макарчука і Надії Троць відкрили близько 20 кримінальних проваджень через конфлікт з матір'ю трирічного Матвія, стверджує Ірина Суслова.

У місті Нововолинськ батько нібито забрав 3-річного сина в матері, мачуха розбещує його пікантними іграми в ліжку. Про це членкиня комітету Верховної Ради з прав людини Ірина Суслова написала у Facebook зі слів матері — Марії Кузнєцової.

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За словами жінки, у квітні 2020 року батько Сергій Макарчук забрав трирічного Матвія з дому бабусі в присутності поліції. Літня жінка заступилася за онука, тому чоловік кілька разів сильно її штовхнув. Матвій часто хворіє, нещодавно його виписали з реанімації. Марія стверджує, що лікарі проводили маніпуляції з дитиною без її згоди, а коли жінка намагалася побачитися з дитиною — батько її побив.

Ірина Суслова опублікувала відео, на якому нібито зображено Матвія і його мачуху Надію, проте не вказала його джерело. За словами політикині, жінку підозрюють у розбещенні дитини.

"У мережу потрапили відео, де вона спить на одному ліжку з дитиною, довго цілує його в губи і каже: "Матвійос, я розумію, що ти дуже збуджений, але я не хочу бути зверху". На іншому відео він без білизни, а жінка напівгола треться об нього", — написала Суслова. Примітно, що друге відео вона не виклала.

Як пише Ірина Суслова, проти Сергія і Надії відкрито кримінальне провадження про розбещення і близько 20 правопорушень. Вона звернулася до поліції та органів опіки Волинської області з проханням перевірити умови, у яких живе хлопчик.

"Домогтися реального покарання не виходить. Дивовижна "лояльність" що суду, що Нацполіції", — пише членкиня комітету ВРУ.

[ + – ] Пост Ірини Суслової у Фейсбуці Фото: Скриншот [ + – ] Продовження посту Ірини Суслової у Фейсбуці Фото: Скриншот

Ірина Суслова додала, що її політична партія "Жіночий рух "За Майбутнє" вже направила звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та готує ще одне звернення до Офісу Генерального прокурора з вимогою взяти справу під особистий контроль.

Сергій Макарчук у коментарі "Нововолинського інформаційного порталу" підтвердив, що забрав дитину із села Черников, де живе бабуся Матвія. За його словами, на той момент дитина понад три дні була сама по собі, а Марія гуляла в сусідньому місті. Він також заперечує насильство по відношенню до колишньої співмешканки.

"Я зателефонував на 102. Поліція їхала понад 2 годин і по дорозі телефонувала Марії. Та відмовилася їхати до дітей, потім ще сказала, що я автомобіль їй не купив, щоб вона їздила куди захоче. Це може підтвердити поліція… Вона приїхала пізніше в стані алкогольного спʼяніння", — стверджує Сергій.

Його дружина Надія Троць розповіла виданню "БУГ", що Марія Кузнєцова постійно намагається її зганьбити:

"Весь час мене принижує. У 2017 році я хворіла онко, то вона кричала: щоб тебе рак додушив. Не давала спокійно жити, тепер з мене знущається. На сайті знайомств виставила моє фото і номер телефону, після чого мені почали телефонувати чоловіки".

До цього в Харкові дівчинку ледь не задушили батьки, які вирішили розлучитися. Під час конфлікту батько схопив дитину, міцно притиснув до себе і відмовлявся відпускати, незважаючи на ридання малятка.