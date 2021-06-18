В больнице не хватает мест: количество отравившихся в харьковских ресторанах возросло до 57 человек

Среди тех, кого пришлось госпитализировать – 16 детей возрастом от 4 до 17 лет. Еще двое пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

В Харькове уже 57 человек обратились к медикам с пищевым отравлением после того, как поели в двух ресторанах японской кухни. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция неуточненная, средней степени тяжести. Об этом пишет Харьковский областной лабораторный центр.

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Госпитализированы были 55 человек, еще двое находятся на амбулаторном лечении. Известно, что на лечение пациентов принимают две больницы (КНП "Городская клиническая больница №31" ХГС и КНП "Городская детская клиническая больница №19" ХГС).

Заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в отделении городской клинической больницы №31, куда госпитализируют инфекционных больных во время пандемии, заняты все кровати. Часть больных пришлось отправить в Валковскую больницу. По ее словам, все пациенты в состоянии средней тяжести, в реанимацию пострадавшие не попадали. Она уточнила, что возраст госпитализированных детей — от 4 до 17 лет.

По предварительной информации все пациенты употребляли готовые блюда, преимущественно суши, в двух харьковских ресторанах японской кухни.

Как сами харьковчане писали в соцсетях – они ужинали накануне 17 июня. Ночью до 39 градусов поднялась температура, когда они обратились в скорую, то там им сообщили, что они не первые: 16 июня к медикам обратились по меньшей мере 60 человек, утром 17-го – более сорока.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", — говорится в сообщении.

Рестораны еще 17 июня закрыли на проверку. Там провели дезинфекцию, бактериологическое обследование персонала, отобрали пробы пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов внешней среды и оборудования. С персоналом провели санитарно-разъяснительную работу.

Полиция уже открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса: "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.