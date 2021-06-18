В больнице не хватает мест: количество отравившихся в харьковских ресторанах возросло до 57 человек
Среди тех, кого пришлось госпитализировать – 16 детей возрастом от 4 до 17 лет. Еще двое пострадавших находятся на амбулаторном лечении.
В Харькове уже 57 человек обратились к медикам с пищевым отравлением после того, как поели в двух ресторанах японской кухни. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция неуточненная, средней степени тяжести. Об этом пишет Харьковский областной лабораторный центр.
Госпитализированы были 55 человек, еще двое находятся на амбулаторном лечении. Известно, что на лечение пациентов принимают две больницы (КНП "Городская клиническая больница №31" ХГС и КНП "Городская детская клиническая больница №19" ХГС).
Заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в отделении городской клинической больницы №31, куда госпитализируют инфекционных больных во время пандемии, заняты все кровати. Часть больных пришлось отправить в Валковскую больницу. По ее словам, все пациенты в состоянии средней тяжести, в реанимацию пострадавшие не попадали. Она уточнила, что возраст госпитализированных детей — от 4 до 17 лет.
По предварительной информации все пациенты употребляли готовые блюда, преимущественно суши, в двух харьковских ресторанах японской кухни.
Как сами харьковчане писали в соцсетях – они ужинали накануне 17 июня. Ночью до 39 градусов поднялась температура, когда они обратились в скорую, то там им сообщили, что они не первые: 16 июня к медикам обратились по меньшей мере 60 человек, утром 17-го – более сорока.
"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", — говорится в сообщении.
Рестораны еще 17 июня закрыли на проверку. Там провели дезинфекцию, бактериологическое обследование персонала, отобрали пробы пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов внешней среды и оборудования. С персоналом провели санитарно-разъяснительную работу.
Полиция уже открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса: "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.