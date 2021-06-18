У лікарні не вистачає місць: кількість госпіталізованих в харківських ресторанах зросла до 57 осіб

55 осіб були госпіталізовані, серед постраждалих — 16 дітей віком від 4 до 17 років.

У Харкові вже 57 осіб звернулися до медиків з харчовим отруєнням після того, як поїли в двох ресторанах японської кухні. Попередній діагноз — гостра кишкова інфекція, неуточнена, середнього ступеня тяжкості. Про це пише Харківський обласний лабораторний центр.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Госпіталізували 55 осіб, ще двоє знаходяться на амбулаторному лікуванні. Відомо, що на лікування пацієнтів приймають дві лікарні (КНП "Міська клінічна лікарня №31" ХМР і КНП "Міська дитяча клінічна лікарня №19" ХМР).

Заступник мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що у відділенні міської клінічної лікарні №31, куди госпіталізують інфекційних хворих під час пандемії, зайняті всі ліжка. Частину хворих довелося відправити до Валківської лікарні. За її словами, всі пацієнти в стані середньої тяжкості, в реанімацію потерпілі не потрапляли. Вона уточнила, що вік госпіталізованих дітей — від 4 до 17 років.

За попередньою інформацією всі пацієнти вживали готові страви, переважно суші, у двох харківських ресторанах японської кухні.

Як самі харківʼяни писали у соцмережах — вони вечеряли напередодні 17 червня. Вночі до 39 градусів піднялася температура, коли вони звернулися до швидкої, то там їм повідомили, що вони не перші: 16 червня до медиків звернулися щонайменше 60 осіб, вранці 17-го — понад сорок.

"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що хворі повʼязують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", — йдеться в повідомленні.

Ресторани ще 17 червня закрили на перевірку. Там провели дезінфекцію, бактеріологічне обстеження персоналу, відібрали проби харчових продуктів, питної води і змивів з обʼєктів зовнішнього середовища і обладнання. З персоналом провели санітарно-розʼяснювальну роботу.

Поліція вже відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу: "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь". Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.