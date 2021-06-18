У лікарні не вистачає місць: кількість госпіталізованих в харківських ресторанах зросла до 57 осіб
55 осіб були госпіталізовані, серед постраждалих — 16 дітей віком від 4 до 17 років.
У Харкові вже 57 осіб звернулися до медиків з харчовим отруєнням після того, як поїли в двох ресторанах японської кухні. Попередній діагноз — гостра кишкова інфекція, неуточнена, середнього ступеня тяжкості. Про це пише Харківський обласний лабораторний центр.
Госпіталізували 55 осіб, ще двоє знаходяться на амбулаторному лікуванні. Відомо, що на лікування пацієнтів приймають дві лікарні (КНП "Міська клінічна лікарня №31" ХМР і КНП "Міська дитяча клінічна лікарня №19" ХМР).
Заступник мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що у відділенні міської клінічної лікарні №31, куди госпіталізують інфекційних хворих під час пандемії, зайняті всі ліжка. Частину хворих довелося відправити до Валківської лікарні. За її словами, всі пацієнти в стані середньої тяжкості, в реанімацію потерпілі не потрапляли. Вона уточнила, що вік госпіталізованих дітей — від 4 до 17 років.
За попередньою інформацією всі пацієнти вживали готові страви, переважно суші, у двох харківських ресторанах японської кухні.
Як самі харківʼяни писали у соцмережах — вони вечеряли напередодні 17 червня. Вночі до 39 градусів піднялася температура, коли вони звернулися до швидкої, то там їм повідомили, що вони не перші: 16 червня до медиків звернулися щонайменше 60 осіб, вранці 17-го — понад сорок.
"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що хворі повʼязують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", — йдеться в повідомленні.
Ресторани ще 17 червня закрили на перевірку. Там провели дезінфекцію, бактеріологічне обстеження персоналу, відібрали проби харчових продуктів, питної води і змивів з обʼєктів зовнішнього середовища і обладнання. З персоналом провели санітарно-розʼяснювальну роботу.
Поліція вже відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу: "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь". Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.