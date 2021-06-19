Крупнейший туроператор Греции Mouzenidis Travel перестал обслуживать украинских туристов

Туристы получат возможность вернуть деньги или перенести тур на сентябрь по тем же ценам. Те, кто уже прибыл в Грецию, смогут отдыхать, как и планировали.

Один из самых крупных туристических операторов Греции Mouzenidis Travel приостановил обслуживание новых клиентов на неделю. Об этом пресс-служба компании сообщила на официальном сайте.

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Оператор не будет оформлять туры на территории Греции до 26 июня в связи с техническими проблемами. Компания предлагает клиентам перенести уже забронированные туры на сентябрь или уже на следующий летний сезон по тем же ценам. Туристам, которые отправились в путешествие до 17 июня обещают оказать полноценное обслуживание и обратную доставку самолетами.

"Ожидаем продолжения туристического обслуживания после 26.06.2021 года. В указанный период в связи с возможными многочисленными обращениями возможные трудности и задержки с дозвоном в контакт-центры украинских туроператоров. Пожалуйста, прописывайте все обращения в переписке по конкретному бронированию и ожидайте ответа", — предупредил Mouzenidis Travel.

Директор Mouzenidis Travel Ukraine Альберт Ованесов заявил в Facebook, что украинские туристы, которые уже прилетели в Грецию, смогут жить в гостиницах, как и предусмотрено турами. Они смогут вернуться в Украину по уже выписанным билетам, или получить их за два до вылета в личном кабинете, как только МАУ направит документы туроператору. Вернуть средства также можно, отправив соответствующую заявку.

"Туры в Афины (блоки МАУ) будут выполняться с 18.06. и далее и туристы будут заселены в Bomo Palmariva и Bomo Palace. Отели — Вомо Olympus Grand, Bomo Palmariva, Bomo Palace, Bomo Aristoteles Holiday будут принимать туристов по заявкам без перелета начиная с 19.06.21", — объяснил Ованесов.

Консульство Украины в Салониках также обратилось к украинским туристам в Facebook и сообщило о приостановке обслуживания со стороны крупнейшего греческого туроператора. Дипломаты посоветовали владельцам путевок Мouzenidis Travel заранее связаться с гостиницами и подтвердить наличие брони перед вылетом. В случае проблем путешественники могут обратиться на горячую линию Консульства, работающую в круглосуточном режиме.

По информации издания Аnatolh, у Mouzenidis возникли проблемы из-за карантинных ограничений на авиаперелеты из России, где живет большинство постоянных клиентов компании. Предполагается, что из-за пандемии компания не может расплатиться с отелями и партнерами.

Ранее Фокус назвал топ-10 направлений для зарубежного туризма 2021. Одним из основных направлений эксперты назвали Турцию, Танзанию, Доминикану, Мексику, Черногорию и ОАЭ.

Писали также, что туроператоры решили открыть новые направления на фоне подорожания авиабилетов. Карантинные ограничения увеличили расходы авиакомпаний, однако они стали более гибкими при обслуживании клиентов и переносе дат.