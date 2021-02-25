Занзибар, мы вылетаем! Топ-10 направлений для зарубежного туризма 2021

Коронакризис поставил на паузу выездной туризм. За счет чего выживают операторы рынка и куда украинцы поедут в этом году?

Около $3,3 трлн, или 4,2% мирового ВВП, убытков международного туризма прогнозирует ООН из-за двенадцатимесячной стагнации в связи с эпидемией коронавируса (с марта 2020 по март 2021 года).

Потери операторов выездного туризма в Украине на государственном уровне никто не подсчитывал, но, по словам Альберта Ованесова, директора туристической компании Mouzenidis Travel, туроператоры и авиаперевозчики в среднем недосчитались около 50% оборота. Потери своего бизнеса опрошенные Фокусом компании оценивают по-разному. В том же Mouzenidis Travel (ведущий оператор в Украине по Греции) в прошлом году планировали выполнять в Грецию около 20 чартерных рейсов в неделю из пяти городов Украины, а в результате не совершили ни одного. Если в 2019 году компания отправила на отдых около 60 тыс. человек (90% — в Грецию), то в 2020-м — лишь 1,3 тыс.

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В свою очередь Дмитрий Яремкович, руководитель компании Eurotrips Ukraine, заявляет, что год стагнации обошелся его бизнесу в €300 тыс. Но не все потери можно измерить деньгами. Ведь компании пришлось сократить персонал, расстаться с ценными специалистами.

По словам Екатерины Артюх, руководителя отдела развития направлений туроператора Join UP!, объем продаж туристических продуктов в 2020 году сократился почти в два раза, а количество направлений — с 58 до 12.

"В моем агентстве число туристов снизилось на 30%, при этом средний чек вырос на 15–30%, — продолжает Марина Казакова, руководитель Kazakovs Travel. — Ведь туристы заказывали больше услуг — вместо группового трансфера выбирали индивидуальный, добавляли полное питание или полупансион вместо завтраков, оформляли медстраховки с максимальным покрытием".

Анастасия Базарна, основательница агентства путешествий "Сафари-тур" из Черкасской области, говорит, что так трудно, как в ­2020-м, ей не было даже в момент основания бизнеса, когда базу клиентов нарабатывали с нуля. По ее оценкам, спрос на зарубежные путешествия в период коронакризиса упал на 30%.

Туризм в период карантина, или Вежливый отказ

Самыми сложными для операторов рынка оказались первые три месяца карантина в 2020 году. Поставив бизнес на паузу, им пришлось сосредоточиться на урегулировании вопросов с отменой и переносом туров.

"По состоянию на середину марта мы распродали большинство туров на майские праздники, деньги были направлены на предоплату услуг за рубеж. Так как мы занимались Европой, где закрылось практически все, нам пришлось четыре месяца вести антикризисные коммуникации", — вспоминает Дмитрий Яремкович. Вместе с партнером по бизнесу он организовывал онлайн-эфиры для клиентов, где вместо оплаченных туров им предлагали ваучеры на поездку в будущем с бонусом €20.

[ + – ] Топ-10 стран, в которые ездят украинцы Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Как отмечает Казакова, наибольшие сложности были связаны с турами в Грецию, которая на законодательном уровне запретила возвращать деньги за неиспользованный отдых. Поэтому операторы были вынуждены переносить туры в Грецию на следующий год без возможности замены на другое направление. Но были сложности и с переносом туров в открывшуюся с 1 июля 2020 года Турцию. В агентствах говорят, что оплаченные майские и июньские туры нужно было переносить на июль и август, но по раннему бронированию многие отели на горячие летние месяцы уже были заняты, так что приходилось искать другие или откладывать запланированные прежде майские поездки на сентябрь и октябрь.

К концу 2020 года рынок начал восстанавливаться.

"По мере открытия стран бизнес стал развиваться, и январь 2021 года оказался для нас даже более успешным, чем январь ­2020-го, — говорит Алина Головко, директор турагентства TUI. — В этом году мы ждем большого прироста за счет туристов, которые в прошлом году никуда не отправились. Требование о наличии ПЦР-тестов уже никого не пугает".

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Для TUI сезон 2020 года спасла Турция, куда направились 95% клиентов. У компании Kazakovs Travel летом 2020 года впервые за все время работы лидером продаж стала Черногория, а второе и третье места заняли Турция и Хорватия соответственно. Осенью пальма первенства перешла к Египту. Остров Занзибар в Танзании оказался самым доступным экзотическим направлением сезона осень-зима, а Доминикана и Мальдивы стали хитом продаж января — февраля 2021 года.

Туроператоры, специализирующиеся на сейчас закрытых для туристов направлениях, остаются без прибыли, хотя некоторые, как Mouzenidis Travel, расширили список продаваемых направлений за счет Египта, Турции, ОАЭ, Болгарии и Мальдив. Это позволило удержаться на плаву.

"Мы живем во времена спонтанности и ежечасных изменений. Поэтому рассматриваем все направления, которые для Украины открыты и будут открываться", — отмечает Ованесов.

[ + – ] Занзибар в Танзании оказался самым доступным экзотическим направлением сезона осень-зима

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Основные направления, куда туристы из Украины могут поехать в 2021 году, — Турция (Стамбул, Каппадокия, Месопотамия, Анталийское побережье), Египет (Марса Алам, Хургада, Шарм-эш-Шейх), Танзания (остров Занзибар), Доминиканская Республика, Мексика, Иордания, ОАЭ, Черногория, Тунис, Албания. Среди доступных зимой 2021 года горнолыжных направлений — Болгария и курорт Улудаг в Турции.

Опрошенные Фокусом представители отрасли преисполнены оптимизма и ожидают расширения географии путешествий для украинцев с весны 2021 года. Компания Join UP!, по словам Екатерины Артюх, в апреле собирается отправить первых туристов на Кипр, до конца года запустит путешествия в Грузию, Грецию, Италию и Испанию. Но эти планы реализуют лишь в случае подтверждения европейскими странами новых условий въезда для туристов из Украины.

[ + – ] Туристические направления весной 2021 Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Об открытии границ с 1 марта 2021 года для туристов из 56 стран, в том числе Украины, заявили на Кипре. Требования для них отличаются в зависимости от зоны вылета: туристам из красной зоны ПЦР-тест придется сдавать перед вылетом и по прилёте, а прилетевшим из зеленой тесты не нужны. Впрочем, МИД Украины пока не опубликовал новые кипрские правила.

Готовится пускать туристов извне и Греция, но лишь с 1 июня, отдавая приоритет странам с активной вакцинацией против коронавируса. Греция уже подписала соглашение с Израилем, в рамках которого въезд в страну откроют для вакцинированных граждан. Пока рейсы из Израиля запрещены, но к апрелю стороны надеются на улучшение ситуации.

Вполне возможно, что альтернативой свидетельства о вакцинации для въезжающих в Грецию также станет ПЦР-тест. Украинские туроператоры возлагают на это большие надежды, ведь в 2021 году перспективы активной вакцинации украинцев невелики. По словам Альберта Ованесова, Греция уже подписала с не входящей в Евросоюз Сербией меморандум о намерении открыть с 1 мая границы для сербских туристов со свидетельством о вакцинации или с ПЦР-тестом. Причем инициатива исходила от сербской стороны.

Собеседник Фокуса направил письмо в МИД Украины с просьбой аналогичным образом активизировать диалог о возобновлении туризма с Грецией. В Mouzenidis Travel уверены, что вопрос решится положительно, поэтому уже объявили о полетной программе в Грецию с 20 апреля из Киева и четырех других городов страны. Соответствующие разрешения авиационных властей Греции и Украины уже получены.

Об открытии для путешествий Испании с начала лета 2021 года в кругах украинских туроператоров также говорят, однако официальных подтверждений этому нет. Возможно, пускать и в Испанию, и во многие другие страны ЕС туристов будут только с паспортом вакцинации. Такие свидетельства уже выдают гражданам нескольких стран, где вакцинация стартовала. При этом государства договариваются между собой о взаимном признании "паспортов вакцинации", как это сделали Греция и Израиль.

[ + – ] Греция и Израиль договорились о взаимном признании "паспортов вакцинации" Фото: Haley Black: Pexels

Дешевле Одессы

На фоне пандемии коронавируса украинские туристы неожиданно получили возможность сэкономить на отдыхе за рубежом.

"У отельеров и поставщиков услуг за границей был небольшой выбор: взять паузу и ждать лучших времен или продолжать работать, значительно снизив цены. Большинство выбрало второй вариант, так как для первого сценария нужна серьезная финансовая подушка, которая есть не у всех", — говорит Екатерина Артюх. И действительно, Черногория и Албания предлагали украинцам более чем бюджетный отдых (от €500 на двоих с перелетом и проживанием на семь ночей), хотя Турция в июле — августе подняла цены, о чём Фокусу сообщают туристы.

"Мы летали в Турцию в августе на неделю, и это был самый дорогой отдых из всех наших поездок за последние семь лет", — отмечает киевлянин Павел Задорожнюк.

Перспективу преодолеть кризис в отрасли туроператоры связывают с массовой вакцинацией украинцев от коронавируса

Пока невысокие цены на некоторые направления сохраняются.

"Стоимость турпакета, куда входят перелёт в Стамбул, проживание в отеле, завтрак, страховка и трансфер, стартует от 5,9 тыс. грн на одного человека за пять дней, шестидневное знакомство с Месопотамией с экскурсионной программой стоит от 11,6 тыс. грн/чел., отдых в Хургаде в течение восьми дней — от 9,4 тыс. грн/чел, провести шесть дней в Иордании на Красном море можно за 13,9 тыс. грн/чел", — рассказывает Марина Казакова.

Запуск в сентябре 2020 года прямого перелета компании SkyUp Киев — Занзибар также оказал влияние на цены туров — в феврале улететь на восемь ночей двоим туристам операторы предлагают по цене от 80 тыс. грн (только завтраки), тогда как ранее — от 110 тыс. грн.

Во втором полугодии 2021 года опрошенные Фокусом туроператоры не исключают роста стоимости туров.

"По мере повышения спроса цены будут расти, — говорит Анастасия Базарна. — В частности, на рынке ходят слухи, что в Египет скоро допустят российских туристов, что спровоцирует подорожание туруслуг. Пока основной туристический поток в эту страну образуют украинцы". Насколько вырастут цены, зависит от курса доллара, к которому привязаны цены на туры, а также от расценок авиакомпаний.

Ждем разрешения: туризм, вакцинация и ПЦР-тесты

Один из главных факторов, поспособствующих расширению географии путешествий для украинцев, — старт в стране массовой вакцинации от коронавируса.

"Вакцинация выходит на первое место, так как многие страны объявляют о намерении открыть границы для граждан со свидетельством о вакцинации на руках. Но страны, которые заинтересованы в туристах из государств, где вакцинация еще не началась, вероятно, пойдут на разрешение прилетать с ПЦР-тестами", — выражает надежду Альберт Ованесов. По его словам, также важна инициативность и активность украинского МИДа, в сфере которого заключение предварительных меморандумов о том, что в случае снижения заболеваемости туристов будут пускать с ПЦР-тестом.

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"Договоренности между государствами — важный момент, — продолжает Дмитрий Яремкович. Например, Египет был для Украины в красной зоне, что предполагало по прибытии из этой страны пребывание на 14-дневном карантине или сдачу ПЦР-теста. Однако после визита в Украину министра иностранных дел Египта эта страна переместилась в зеленую зону, что стало ярким примером влияния на ситуацию дипломатических договоренностей".

По словам Яремковича, Украина отличается мягкими карантинными ограничениями и уже сейчас входит чуть ли не в топ-30 стран по количеству открытых направлений для туризма. Но это все равно не означает скорых успехов в открытии для нас европейских направлений.