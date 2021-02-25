Занзібаре, ми вилітаємо! Топ-10 напрямків для закордонного туризму 2021

Коронакриза поставила на паузу туризм. За рахунок чого виживають оператори ринку і куди українці поїдуть у цьому році?

Близько $ 3,3 трлн, або 4,2% світового ВВП, збитків міжнародного туризму прогнозує ООН через дванадцятимісячну стагнацію у зв'язку з епідемією коронавірусу (з березня 2020 по березень 2021 року).

Втрати операторів виїзного туризму в Україні на державному рівні ніхто не підраховував, але, за словами Альберта Ованесова, директора туристичної компанії Mouzenidis Travel, туроператори й авіаперевізники в середньому недорахувалися близько 50% обороту. Втрати свого бізнесу опитані Фокусом компанії оцінюють по-різному. У тому ж Mouzenidis Travel (провідний оператор в Україні з Греції) у минулому році планували виконувати в Грецію близько 20 чартерних рейсів на тиждень з п'яти міст України, а в результаті не зробили жодного. Якщо у 2019 році компанія відправила на відпочинок близько 60 тис. чоловік (90% — у Грецію), то у 2020-му — лише 1,3 тис.

Щоб розширити туристичні горизонти, Україні потрібно побороти вірус, запустити вакцинацію і провести переговори з країнами

У свою чергу Дмитро Яремкович, керівник компанії Eurotrips Ukraine, заявляє, що рік стагнації обійшовся його бізнесу в € 300 тис. Але не всі втрати можна виміряти грошима. Адже компанії довелося скоротити персонал, розлучитися з цінними фахівцями.

За словами Катерини Артюх, керівника відділу розвитку напрямків туроператора Join UP !, обсяг продажів туристичних продуктів у 2020 році скоротився майже у два рази, а кількість напрямків — з 58 до 12.

"У моєму агентстві число туристів знизилося на 30%, при цьому середній чек виріс на 15-30%, — продовжує Марина Казакова, керівник Kazakovs Travel. — Адже туристи замовляли більше послуг — замість групового трансферу вибирали індивідуальний, додавали повне харчування або напівпансіон замість сніданків, оформляли медстраховки з максимальним покриттям".

Анастасія Базарна, засновниця агентства подорожей "Сафарі-тур" з Черкаської області, каже, що так важко, як у 2020-му, їй не було навіть у момент започаткування бізнесу, коли базу клієнтів напрацьовували з нуля. За її оцінками, попит на закордонні подорожі в період коронакризи впав на 30%.

Туризм у період карантину, або Важлива відмова

Найскладнішими для операторів ринку виявилися перші три місяці карантину у 2020 році. Поставивши бізнес на паузу, їм довелося зосередитися на врегулюванні питань зі скасуванням і перенесенням турів.

"Станом на середину березня ми розпродали більшість турів на травневі свята, гроші були спрямовані на передоплату послуг за кордон. Оскільки ми займалися Європою, де закрилося практично все, нам довелося чотири місяці вести антикризові комунікації", — згадує Дмитро Яремкович. Разом з партнером по бізнесу він організовував онлайн-ефіри для клієнтів, де замість оплачених турів їм пропонували ваучери на поїздку в майбутньому з бонусом € 20.

[ + – ] Топ-10 країн, у які їздять українці Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Як зазначає Казакова, найбільші складнощі були пов'язані з турами до Греції, яка на законодавчому рівні заборонила повертати гроші за невикористаний відпочинок. Тому оператори були змушені переносити тури в Грецію на наступний рік без можливості заміни на інший напрямок. Але були складнощі і з перенесенням турів з 1 липня 2020 року в Туреччину. В агентствах говорять, що сплачені травневі та червневі тури потрібно було переносити на липень і серпень, але з раннього бронювання багато готелів на гарячі літні місяці вже були зайняті, тому доводилося шукати інші або відкладати заплановані травневі поїздки на вересень і жовтень.

До кінця 2020 року ринок почав відновлюватися.

"У міру відкриття країн бізнес став розвиватися, і січень 2021 року виявився для нас навіть більш успішним, ніж січень 2020-го, — каже Аліна Головко, директор турагентства TUI. — Цього року ми чекаємо великого приросту за рахунок туристів, які в минулому році нікуди не вирушили. Вимога про наявність ПЦР-тестів уже нікого не лякає".

Для TUI сезон 2020 року врятувала Туреччина, куди попрямували 95% клієнтів. У компанії Kazakovs Travel влітку 2020 року, вперше за весь час роботи лідером продажів стала Чорногорія, а друге і третє місця посіли Туреччина і Хорватія відповідно. Восени пальма першості перейшла до Єгипту. Острів Занзібар у Танзанії виявився найдоступнішим екзотичним напрямком сезону осінь-зима, а Домінікана і Мальдіви стали хітом продажів січня — лютого 2021 року.

Туроператори, що спеціалізуються на закритих для туристів напрямках, залишаються без прибутку, хоча деякі, як Mouzenidis Travel, розширили список продаваних напрямків за рахунок Єгипту, Туреччини, ОАЕ, Болгарії і Мальдів. Це дозволило утриматися на плаву.

"Ми живемо в часи спонтанності і щогодинних змін. Тому розглядаємо всі напрямки, які для України відкриті і будуть відкриватися", — зазначає Ованесов.

[ + – ] Занзібар у Танзанії виявився найдоступнішим екзотичним напрямком сезону осінь-зима

Куди летимо? Топ-10 напрямків для туризму 2021

Основні напрямки, куди туристи з України можуть поїхати у 2021 році, — Туреччина (Стамбул, Каппадокія, Месопотамія, Анталійське узбережжя), Єгипет (Марса Алам, Хургада, Шарм-еш-Шейх), Танзанія (острів Занзібар), Домініканська Республіка, Мексика, Йорданія, ОАЕ, Чорногорія, Туніс, Албанія. Серед доступних взимку 2021 року гірськолижних напрямків — Болгарія і курорт Улудаг у Туреччині.

Опитані Фокусом представники галузі сповнені оптимізму й очікують розширення географії подорожей для українців з весни 2021 року. Компанія Join UP !, за словами Катерини Артюх, у квітні збирається відправити перших туристів на Кіпр, до кінця року запустить подорожі до Грузії, Греції, Італії та Іспанії. Але ці плани реалізують лише в разі підтвердження європейськими країнами нових умов в'їзду для туристів з України.

[ + – ] Туристичні напрямки навесні 2021 Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Про відкриття кордонів з 1 березня 2021 року для туристів з 56 країн, у тому числі України, заявили на Кіпрі. Вимоги для них відрізняються залежно від зони вильоту: туристам з червоної зони ПЦР-тест доведеться здавати перед вильотом і після прильоту, а туристам із зеленої зони тести не потрібні. Втім, МЗС України поки не опублікувало нові кіпрські правила.

Готується пускати туристів ззовні і Греція, але лише з 1 червня, віддаючи пріоритет країнам з активною вакцинацією проти коронавірусу. Греція вже підписала угоду з Ізраїлем, у рамках якої в'їзд у країну відкриють для вакцинованих громадян. Поки рейси з Ізраїлю заборонені, але до квітня сторони сподіваються на поліпшення ситуації.

Цілком можливо, що альтернативою свідоцтва про вакцинацію для туристів, котрі в'їжджають у Грецію, також стане ПЦР-тест. Українські туроператори покладають на це великі надії, адже у 2021 році перспективи активної вакцинації українців невеликі. За словами Альберта Ованесова, Греція вже підписала із Сербією меморандум про намір відкрити з 1 травня кордон для сербських туристів зі свідоцтвом про вакцинацію або з ПЦР-тестом. Причому ініціатива була від сербської сторони.

Співрозмовник Фокуса направив лист в МЗС України з проханням аналогічним чином активізувати діалог про відновлення туризму з Грецією. У Mouzenidis Travel впевнені, що питання вирішиться позитивно, тому вже оголосили про польотну програму в Грецію з 20 квітня з Києва і чотирьох інших міст країни. Відповідні дозволи авіаційної влади Греції й України вже отримані.

Про відкриття для подорожей Іспанії з початку літа 2021 року в колах українських туроператорів також говорять, однак офіційних підтверджень цьому немає. Можливо, пускати і в Іспанію, і в багато інших країн ЄС туристів будуть тільки з паспортом вакцинації. Такі свідоцтва вже видають громадянам кількох країн, де вакцинація стартувала. При цьому держави домовляються між собою про взаємне визнання "паспортів вакцинації", як це зробили Греція та Ізраїль.

[ + – ] Греція та Ізраїль домовилися про взаємне визнання "паспортів вакцинації" Фото: Haley Black: Pexels

Дешевше за Одесу

На фоні пандемії коронавірусу українські туристи несподівано отримали можливість заощадити на відпочинку за кордоном.

"У готельєрів та постачальників послуг за кордоном був невеликий вибір: взяти паузу і чекати кращих часів або продовжувати працювати, значно знизивши ціни. Більшість вибрало другий варіант, оскільки для першого сценарію потрібна серйозна фінансова подушка, яка є не у всіх", — говорить Катерина Артюх. І дійсно, Чорногорія та Албанія пропонували українцям бюджетний відпочинок (від € 500 на двох з перельотом і проживанням на сім ночей), хоча Туреччина в липні — серпні підняла ціни, про що Фокусу повідомляють туристи.

"Ми літали до Туреччини в серпні на тиждень, і це був найдорожчий відпочинок з усіх наших поїздок за останні сім років", — зазначає киянин Павло Задорожнюк.

Перспективу подолати кризу в галузі туроператори пов'язують з масовою вакцинацією українців від коронавірусу

Поки невисокі ціни на деякі напрямки зберігаються.

"Вартість турпакету, куди входять переліт у Стамбул, проживання в готелі, сніданок, страхування і трансфер, стартує від 5,9 тис. грн на одну людину за п'ять днів, шестиденне знайомство з Месопотамією з екскурсійною програмою коштує від 11,6 тис. грн/чол., відпочинок у Хургаді протягом восьми днів — від 9,4 тис. грн/чол, провести шість днів у Йорданії на Червоному морі можна за 13,9 тис. грн/чол", — розповідає Марина Казакова.

Запуск у вересні 2020 року прямого перельоту компанії SkyUp Київ — Занзібар також вплинув на ціни турів — у лютому полетіти на вісім ночей двом туристам оператори пропонують за ціною від 80 тис. грн (тільки сніданки), а раніше — від 110 тис. грн .

У другому півріччі 2021 року опитані Фокусом туроператори не виключають зростання вартості турів.

"У міру підвищення попиту ціни будуть рости, — каже Анастасія Базарна. — Зокрема, на ринку ходять чутки, що в Єгипет скоро допустять російських туристів, що спровокує подорожчання турпослуг. Поки основний туристичний потік у цю країну утворюють українці". Наскільки виростуть ціни, залежить від курсу долара, до якого прив'язані ціни на тури, а також від розцінок авіакомпаній.

Чекаємо дозволу: туризм, вакцинація і ПЦР-тести

Один з головних чинників, що посприяє розширенню географії подорожей для українців, — старт у країні масової вакцинації від коронавірусу.

"Вакцинація виходить на перше місце, оскільки багато країн оголошують про намір відкрити кордони для громадян зі свідоцтвом про вакцинацію на руках. Але країни, які зацікавлені в туристах з країн, де вакцинація ще не почалася, ймовірно, підуть на дозвіл прилітати з ПЦР тестами", — висловлює надію Альберт Ованесов. За його словами, також важлива ініціативність і активність українського МЗС, у сфері якого укладення попередніх меморандумів про те, що в разі зниження захворюваності туристів пускатимуть з ПЦР-тестом.

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"Домовленості між державами — важливий момент, — продовжує Дмитро Яремкович. Наприклад, Єгипет був для України в червоній зоні, що передбачало після прибуття з цієї країни перебування на 14-денному карантині або здачу ПЦР-тесту. Однак після візиту в Україну міністра закордонних справ Єгипту ця країна перемістилася в зелену зону, що стало яскравим прикладом впливу на ситуацію дипломатичних домовленостей".

За словами Яремковича, Україна відрізняється м'якими карантинними обмеженнями і вже зараз майже входить у топ-30 країн за кількістю відкритих напрямків для туризму. Але це все одно не означає швидких успіхів у відкритті для нас європейських напрямків.